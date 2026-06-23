Mang chìa khóa ô tô cũ đi bán, chủ xe sốc nặng khi biết giá trị của nó đến 178 triệu đồng

Hình ảnh về một chiếc chìa khóa xe cổ với thiết kế đẹp mắt, lớp mạ vàng chất lượng cao đã lan truyền trên mạng và giá trị của nó khiến nhiều người bất ngờ. Chủ cửa hàng sau đó đã mang chìa khóa đi nấu chảy. Hàm lượng vàng trước khi nấu chảy là 84,11%, với trọng lượng 61,73 gram vàng.

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