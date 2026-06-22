Bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim, tài xế cố đạp phanh, cứu 12 hành khách trên xe trước khi qua đời

Vào ngày 15/6, tài xế Chu Du đang điều khiển chiếc xe buýt đưa đón của một trường học thì đột nhiên bị ốm. Người đàn ông này đã dùng chút sức lực cuối cùng đạp mạnh phanh để bảo vệ tính mạng của 12 hành khách trên xe.
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An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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