Nam tài xế say rượu lái ô tô với tốc độ cao đâm xe vào người đi xe máy đang dừng đèn đỏ và cái kết

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại cho thấy, chiếc xe máy giảm tốc độ khi đến gần đèn đỏ. Chỉ vài khoảnh khắc sau, chiếc Toyota lao thẳng vào phía sau người đi xe máy với tốc độ cao, hất văng anh ta sang bên kia đường.
Video 2 giờ 26 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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