Đúng 4 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 22/06/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng vào đúng 4 ngày liên tiếp này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 4 ngày liên tiếp, Chính Ấn chiếu mệnh nên công việc của Dần thuận lợi, nhất là những bạn làm giáo viên, sắp thi công chức hoặc xin việc. Tâm trong sáng, lương thiện làm việc bằng cái tâm, tuy nhiên nếu muốn phát triển cần thêm chút ý chí nữa.

Đúng 4 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm có chút ảm đạm vì lâm Tương Hại. Nhiều người nhận ra bộ mặt thật của bạn bè, đối tác nên khá thất vọng và hơi sốc. Có điềm chia ly, chia tay, nên cẩn thận với những cuộc cãi vã.

Cũng may là đường tiền bạc xán lạn, có hy vọng nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa. Nói về độ máu làm ăn thì không thể thiếu tuổi Dần. Con giáp này không bao giờ để bản thân phải quỵ lụy đi xin xỏ tiền bạc của người lạ bao giờ.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 4 ngày liên tiếp, dưới sự phù trợ của Tam Hợp, công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi, tuy nhiên, song nếu muốn lập ra những kế hoạch thực tế, có khả năng thực hiện hơn, bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt. 

Đúng 4 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh, bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ bao giờ cũng đem lại nhiều hiệu quả hơn. 

 

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bình là ngày tốt để thực hiện mọi công việc theo như kế hoạch. Vì vậy, nếu như bạn có ý định bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì thì nên thực hiện ngay, đừng chần chừ, do dự.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 4 ngày liên tiếp, nhờ Tam Hợp nên sự lôi cuốn của con giáp tuổi Thìn càng tăng cao, khiến việc thu hút người khác vô cùng dễ dàng với bạn. Song, đó cũng là cái bẫy, do đó, điều bạn cần chú ý là ai mới xứng đáng được bạn đầu tư thời gian vào.

Đúng 4 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong những ngày này người tuổi Thìn càng vội vàng càng mệt mỏi trong ngày Thiên Quan gây hại, bạn nên từ tốn, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để chữa lành những vết thương lòng mà bạn đang phải chịu đựng bấy lâu.

 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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