Tử vi tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn

Tử vi tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), tiền bạc của Sửu rủng rỉnh nhờ Thực thần chiếu cố. Đi đến đâu cũng có người thương, làm việc gì cũng có người giúp về tiền bạc. Không phải vì may mắn, mà vì phía sau bạn có một người cha/mẹ sống rất đàng hoàng có đức và bạn cũng là người sống thoải mái, hiền lành, xởi lởi thì trời cho, không cần phải đắn đo khi bản thân bất ngờ có lộc nhé.

Hai hành Thổ tương hoà, trong một mối quan hệ, Sửu thể hiện sự quan tâm qua việc lắng nghe, thấu hiểu và xoa dịu những tổn thương mà không để cảm xúc cá nhân chi phối lý trí. Bạn có thể cho người yêu của mình những lời khuyên sáng suốt và luôn trung thực trong giao tiếp.

Tử vi tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), Thiên Ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Mùi khá ổn vì bạn khôn khéo, có đầu óc làm ăn, nhất là những người làm y dược, kỹ thuật, nghề tự do. Phản ứng nhanh nhẹn hơn người, tuy nhiên có chút ích kỷ, lạnh lùng cần phải bỏ tính cách này ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình cảm của bạn xuất phát từ lòng chân thành sẽ thu hút được những người tốt. Những ai vừa vượt qua giai đoạn thất tình cũng cảm nhận được là mình đã bớt đau buồn và tủi thân hơn trước rất nhiều. Ngân sách tài chính tốt và giúp bạn thoải mái thực hiện các kế hoạch của mình trong ngày hôm nay như ăn chơi, mua sắm. Tuy nhiên cũng nên tiết kiệm nhé đừng chi tiêu phung phí.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), nhờ có Chính Tài nên Dần có thể phát huy tài năng và tập trung vào công việc. Bạn dễ dàng vượt qua thử thách và đón nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Nhiều người sẽ hy sinh thời gian nghỉ lể để học thêm kỹ năng mới, nâng cao trình độ tay nghề của mình giúp công việc hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của bản mệnh khá hanh thông và thuận lợi. Lương thưởng công bằng được giao cho đúng người, bạn không cần phải thắc mắc nữa nhé. Những ai dành tâm huyết cho công việc thì hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng, người có công thì trời không bao giờ phụ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!