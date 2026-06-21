Lưu Diệc Phi rộ tin tái xuất màn ảnh, khép lại 900 ngày không có tác phẩm mới?

Sao quốc tế 21/06/2026 12:14

Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi tại W Movie Night ngày 17/6 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi tại sự kiện W Movie Night diễn ra ngày 17.6 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy ngắn với tông xanh lam pha xanh lục, nổi bật nhờ các chi tiết ánh kim và họa tiết hoa hồng tạo hình 3D. Sau thời gian dài hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, màn xuất hiện của cô tại một sự kiện điện ảnh lớn lập tức làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận.

Điều khiến công chúng quan tâm không chỉ nằm ở diện mạo hay phong cách thời trang của "thần tiên tỷ tỷ". Với một nghệ sĩ vốn nổi tiếng kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông nếu không có dự án quan trọng, sự kiện lần này được nhiều người xem như tín hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hoạt động mới. Từ đó, những đồn đoán về việc Lưu Diệc Phi sắp tái xuất màn ảnh sau hơn 900 ngày vắng bóng càng trở nên sôi động.

Lưu Diệc Phi rộ tin tái xuất màn ảnh, khép lại 900 ngày không có tác phẩm mới? - Ảnh 1

Kể từ khi hoàn thành dự án "Câu chuyện hoa hồng", nữ diễn viên vẫn chưa chính thức công bố tác phẩm tiếp theo. Khoảng thời gian dài không nhận phim mới từng khiến nhiều khán giả sốt ruột, đặc biệt khi trước đó cô liên tiếp ghi dấu ấn qua các tác phẩm như "Mộng hoa lục", "Đi đến nơi có gió" và "Câu chuyện hoa hồng". Những bộ phim này không chỉ đạt thành tích tốt mà còn giúp Lưu Diệc Phi củng cố vị thế đặc biệt trong làng giải trí Hoa ngữ.

Nhiều người cho rằng quãng nghỉ kéo dài của nữ diễn viên không phải sự chững lại trong sự nghiệp, mà là lựa chọn có chủ đích. Trong nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi luôn theo đuổi chiến lược chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng, ưu tiên chất lượng nhân vật và giá trị lâu dài của tác phẩm hơn là duy trì tần suất xuất hiện dày đặc.

Lưu Diệc Phi rộ tin tái xuất màn ảnh, khép lại 900 ngày không có tác phẩm mới? - Ảnh 2

Giữa lúc đó, hàng loạt tin đồn về dự án mới liên tục xuất hiện. Trong đó, bộ phim cổ trang "Hàm Tuyết" được nhắc đến nhiều nhất. Theo các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, tác phẩm lấy bối cảnh cuối thời Thanh, xoay quanh câu chuyện báo thù, thương chiến và quyền mưu của một nữ nhân vật nhiều tham vọng. Nếu tham gia dự án này, Lưu Diệc Phi có thể thử sức với hình tượng gai góc và phức tạp hơn những vai diễn quen thuộc trước đây.

Bên cạnh đó, cái tên "Shih, Queen of the Sea" cũng thu hút sự chú ý. Đây được cho là dự án quốc tế lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử Trịnh Nhất Tẩu - nữ thủ lĩnh hải tặc nổi tiếng của Trung Quốc. Nếu góp mặt, bộ phim có thể đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của Lưu Diệc Phi trên thị trường quốc tế sau thành công của "Hoa Mộc Lan".

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