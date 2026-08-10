Cậu bé 13 tuổi đã tử vong do bị sứa hộp độc cắn khi đang bơi cùng bạn bè trên biển

Nanthaphat Boonplod đang chơi trên bãi biển để giải nhiệt sau một cuộc thi bóng đá của trường ở Nakhon Si Thammarat, Thái Lan, vào ngày 1/8. Không biết rằng có những đàn sứa đang trôi nổi gần đó, cậu bé đã bơi ra xa bờ khoảng 10 mét và đột nhiên hét lên khi chạm phải xúc tu của chúng.
Video 18:30 10/08/2026

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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