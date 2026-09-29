Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc không quá dồi dào nhưng tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Con giáp tuổi Mão

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão cảm thấy tràn ngập tự tin trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng nêu lên ý kiến, quan điểm của bản thân trước tập thể, kể cả khi bạn là người mới đi nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Các quan điểm của bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Bạn tạo được chỗ đứng của mình trong tập thể và giúp tập thể có hướng phát triển mới đầy triển vọng.

Thủy sinh Mộc, bản mệnh rất tin tưởng vào nửa kia của mình, chính vì vậy mà dù gặp chuyện gì, bạn cũng tâm sự với đối phương để hai người có thể cùng nhau vượt qua. Quan hệ đôi bên khăng khít đáng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Dần

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, tài lộc của tuổi Dần vô cùng khả quan. Con giáp này dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần may mắn gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có đôi thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Trong những ngày này, tuổi Dần cũng có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy, tinh thần con giáp này luôn minh mẫn để đương đầu với mọi thử thách cũng như tự tin theo đuổi mục tiêu.

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