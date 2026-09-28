Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 28/09/2026 17:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ nên hôm nay tuổi Tỵ đào hoa rực rỡ, người độc thân dễ nên duyên với một người phù hợp khi họ tham gia vào những buổi tiệc tùng, tụ tập. Người có đôi dễ được nhận tin tức vui từ một nửa của mình, bạn cũng rất hạnh phúc cho những gì họ vừa đạt được.

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh tốt cho khía cạnh tiền bạc của tuổi Tỵ trong thời gian này, tự nhiên có lộc đổ tới, thậm chí có người nhận được tiền hoa hồng hay ký kết được hợp đồng lớn trước sự bất ngờ của mọi người.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Mùi, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Mùi sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình sức khỏe của tuổi Mùi khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Mùi thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Bạn có thể hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo phân công trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục cố gắng, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình. 

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân xuất hiện có thể chỉ cho bạn những hướng phát triển mới. Hãy thử cân nhắc về những gợi ý của đối phương và đừng ngại thử sức. Rất có thể trong quá trình đó, bạn sẽ phát hiện thêm được tiềm năng của bản thân.

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