Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Không thể thay thế lên sóng CCTV8 và các nền tảng trực tuyến, xoay quanh Từ Trì (Triệu Kim Mạch), một nhân viên mới bước chân vào ngành tư vấn, và Diệp Tín Chi (Ngụy Đại Huân), đối tác trẻ của một công ty tư vấn. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần trở thành cộng sự, cùng đối mặt với những thử thách và cuộc cạnh tranh trong công việc.

Ngày 28/9, Ngụy Đại Huân và Triệu Kim Mạch trở lại màn ảnh với Không thể thay thế, bộ phim đô thị lấy bối cảnh ngành tư vấn, nơi những cuộc cạnh tranh và đấu trí diễn ra khốc liệt. Hình tượng nam chính thành đạt của Ngụy Đại Huân khiến anh được khán giả đặt cạnh Tỉnh Bách Nhiên, người vừa nhận nhiều chú ý với vai Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng.

Trước ngày phát sóng, phim đã thu hút sự quan tâm khi vượt mốc một triệu lượt đặt xem trước. Sự chú ý dành cho tác phẩm cũng phần nào đến từ Ngụy Đại Huân, nam diễn viên từng tạo bước ngoặt đáng kể về mức độ nhận diện với vai Mạnh Yến Thần trong Khói lửa nhân gian của tôi năm 2023.

Ba năm sau, Ngụy Đại Huân tiếp tục lựa chọn một hình tượng đàn ông thành đạt trong Không thể thay thế. Diệp Tín Chi là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, sở hữu lý lịch nổi bật và trở thành đối tác trẻ của công ty. Tuy nhiên, nhân vật không chỉ được xây dựng như một người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh là kế hoạch trả thù được anh âm thầm chuẩn bị trong nhiều năm.

Đây cũng là lần đầu Ngụy Đại Huân hợp tác với Triệu Kim Mạch. Sự kết hợp giữa hai diễn viên thuộc hai thế hệ được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho tuyến tình cảm và công việc trong phim.

Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên cũng đang nhận nhiều sự chú ý nhờ Đầu xuân tươi sáng. Vai Loan Niệm giúp nam diễn viên tạo hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội, đặc biệt nhờ chuyện tình với nhân vật Thượng Chi Đào do Tôn Thiên đảm nhận. Vì vậy, việc Ngụy Đại Huân trở lại với một vai diễn có hình tượng tương đồng khiến hai nam diễn viên được khán giả đặt cạnh nhau.

Ngoài diễn xuất, đời tư và xuất thân của Ngụy Đại Huân cũng thường xuyên được quan tâm. Nam diễn viên sinh năm 1989 tại Cát Lâm, từng được truyền thông nhắc đến vì gia đình có hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trên màn ảnh, anh đang tập trung xây dựng dấu ấn bằng những nhân vật có tính cách và câu chuyện riêng.

Với Không thể thay thế, Ngụy Đại Huân có thêm cơ hội mở rộng hình tượng sau thành công của Mạnh Yến Thần. Hiệu ứng của bộ phim và nhân vật Diệp Tín Chi sẽ tiếp tục được thể hiện qua phản ứng của khán giả sau khi tác phẩm chính thức lên sóng.