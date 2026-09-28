Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 28/09/2026 09:47

Hôm nay, ngày 28/9/2026 giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh cùng kim loại quý thế giới. Vàng miếng SJC đang ở mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 144 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm tương ứng từ vài trăm đến triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào vàng nhẫn 4 số 9 với giá 139,9 triệu đồng, bán ra 142,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, lúc 7h09 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.256,7 USD/ounce mua vào và 4.258,7 USD/ounce bán ra, giảm 27,5 USD/ounce, tương đương 0,64%.

Giá vàng thế giới tuần qua giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng.

Giá vàng thế giới hôm nay 28/9/2026 sẽ phụ thuộc vào nhiều biến số từ Mỹ.

Lịch kinh tế Mỹ tuần này có nhiều số liệu đáng chú ý như chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), báo cáo việc làm tháng 9, dữ liệu sản xuất công nghiệp và việc làm khu vực tư nhân.

Một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vàng cần đặc biệt chú ý đến các số liệu thị trường lao động. Dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất, bên cạnh các số liệu về lạm phát.

Thị trường cũng gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Theo dữ liệu thị trường ngày 25/9, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được định giá khoảng 64%, trong khi khả năng tăng vào tháng 12 ở mức khoảng 92%.

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Hôm nay, ngày 27/9/2026 giá vàng chốt tuần giảm mạnh do chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

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