Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm khi mua vào xuống 140,9 triệu đồng, bán ra 143,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào bằng vàng miếng SJC 141,4 triệu đồng, bán ra 144,4 triệu đồng; Doji mua vào 141,2 triệu đồng và bán ra 145,2 triệu đồng... Như vậy, vàng nhẫn ở một số đơn vị bán ra cao hơn vàng miếng SJC. Đồng thời, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi một số công ty như Doji giữ chênh lệch mua - bán vàng nhẫn đến 4 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 25.9, giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới tiếp đà giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC ở mức 141,4 triệu đồng và bán ra 144,4 triệu đồng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đã điều chỉnh theo mùa, giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn mức 201.000 đơn mà thị trường dự báo. Số liệu của tuần trước được điều chỉnh tăng nhẹ lên 198.000 đơn.

Theo thông tin báo VietNamNet , lúc 21h30 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.263 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.297 USD/ounce.

Lạm phát dai dẳng và thị trường lao động tương đối vững đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, gây sức ép lên vàng.

Trước đó, giá vàng chịu áp lực sau khi Mỹ công bố chỉ số PMI tháng 9 tốt hơn dự báo. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 9 tăng lên 58,4 điểm, từ 56 điểm trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. PMI sản xuất tăng từ 53,9 lên 57 điểm, trong khi PMI dịch vụ tăng từ 56,5 lên 58,7 điểm.

Trong khảo sát PMI, chỉ số chi phí đầu vào tăng lên 66,4 điểm, từ 59,9 điểm trong tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại lạm phát, đồng thời khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được thị trường định giá khoảng 70,9%, tăng từ khoảng 53% trước đó.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên 5,106%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tiến sát 4,9%. Đồng USD tăng giá so với euro, bảng Anh, yen và CAD, tạo thêm áp lực lên vàng.

Dầu Brent có lúc vượt 103 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch quanh 92,6 USD/thùng. Diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran khiến thị trường lo ngại về nguồn cung năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung diesel thắt chặt.