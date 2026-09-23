TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô cực lớn. Hơn 42.000 bình gas giả nhiều thương hiệu khác, trị giá khoảng 18,6 tỉ đồng đã được tuồn ra thị trường.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, khởi tố 10 bị can về các tội Sản xuất hàng giả và Buôn bán hàng giả.

Danh tính các bị can gồm: Lê Văn Đức (SN 1992, ngụ phường Phú Lợi), Hồ Sỹ Thiện (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (SN 1994, ngụ phường Phú Lợi), Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982, ngụ phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, ngụ phường Thuận Giao), Hồ Sỹ Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Các đối tượng Trường, Hận , Nguyên (từ trái qua) bị khởi tố. Ảnh: Báo Dân trí.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, PC03 phối hợp Công an phường Hòa Lợi kiểm tra, phát hiện kho xưởng hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình gas. Cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh, sang chiết LPG.

Tại đây, cảnh sát ghi nhận khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn, nhiều vỏ bình mang các nhãn hiệu gas cùng máy móc, thiết bị phục vụ sang chiết.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này mua LPG trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6, 12 và 45 kg mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp để đưa ra thị trường.

Các thiết bị dùng để sang chiết gas. Ảnh: Báo Dân trí.

Các bình gas được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng. Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 500 tấn gas, tương đương khoảng 42.000 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số lượng gas giả được xác định tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.

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