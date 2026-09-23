Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 23/09/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà trong 7 ngày tới đây nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 7 ngày tới, tuổi Thân rất hanh thông trong ngày được Tam Hợp che chở. Bản mệnh phát huy được tài hoa và năng lực cá nhân, tỏa sáng trong công việc. Những nhiệm vụ khó, có tính thách thức khi giao vào tay bạn đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ.

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, tài vận cũng khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ phát triển của công việc. Với hiệu suất tốt như hiện nay thì thu nhập như vậy là tương xứng và bạn hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu biết tận dụng các mối quan hệ xã giao sẵn có của bản thân.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 7 ngày tới, tuổi Dậu may mắn được Lục Hợp trợ mệnh nên trở nên năng động, có những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn. 

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc trong ngày cũng khá tươi sáng thấy rõ, bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo. 

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 7 ngày tới, tuổi Sửu sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. 

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của Tuổi Sửu thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

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