Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 23/09/2026 10:14

UBND xã Đam Rông 2 đã tổ chức thăm hỏi, động viên đến người nhà các nạn nhân, hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn làm 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 22/9 tại căn nhà gỗ rộng 50m2 trong Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2. Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà, làm 3 người trong cùng gia đình tử vong. Các nạn nhân gồm chị V.T.S. (SN 1994, trú tại địa phương) cùng 2 con nhỏ là V.T.V. (SN 2024) và H.V.Q. (SN 2026).

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2, khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở địa bàn vùng xa, đường giao thông khó khăn và không có sóng điện thoại, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Sau vụ việc, UBND xã Đam Rông 2 đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của cả 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 đều ghi nhận những diễn biến tích cực.

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