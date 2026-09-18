Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn (phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa và ngăn cháy lan.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 18.9, tại chợ Kim Sơn (P.Mạo Khê, TP.Quảng Ninh) xảy ra cháy lớn, hơn 100 người cùng nhiều thiết bị chữa cháy tham gia dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ, xảy ra hỏa hoạn tại một số ki ốt kinh doanh vải, quần áo bên trong chợ Kim Sơn. Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen cao hàng trăm mét, có thể quan sát từ xa.

Hiện trường vụ cháy chợ Kim Sơn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo VNExpress, nhận tin báo lúc 8h09, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Quảng Ninh huy động ít nhất 5 xe chữa cháy cùng hơn chục lính cứu hỏa phối hợp với công an phường, điện lực tổ chức dập lửa, chống cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Quảng Ninh huy động ít nhất 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng cũng được huy động chi viện.

Đến khoảng 9h, hỏa hoạn được dập tắt. Khu vực cháy rộng khoảng 400 m2. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân cháy.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã kịp thời khoanh vùng, hạn chế ngọn lửa lan rộng, tuy nhiên nhiều tài sản tại khu vực kinh doanh vải, quần áo bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, xác minh và làm rõ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Hiện trường vụ cháy chợ Kim Sơn đang được lực lượng chức năng bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ cháy cùng tổng giá trị tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, xác minh và làm rõ.

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