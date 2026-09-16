Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Đời sống 16/09/2026 10:32

Trong số 5 nạn nhân tử vong có 2 nạn nhân vừa từ quê ra Hà Nội thì gặp tai nạn đau lòng.

Theo thông tin báo Dân trí, 6 tiếng sau khi xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), khiến 5 nạn nhân tử vong, nhiều người dân sống gần ngôi nhà xảy ra cháy chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ.

Trao đổi với phóng viên, một nữ nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết thời điểm xảy ra cháy, sức nóng của lửa làm kính tại tầng 2 và 3 ở ngôi nhà số 2B bị nổ, văng khắp nơi.

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội - Ảnh 1
Vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Báo Dân trí. 

"Lúc đó, có nhiều người trong nhà thoát nạn nhờ trèo sang mái của cơ sở kinh doanh bia hơi nằm kế bên. Sau khi họ thoát được ra ngoài thì hô hoán, người dân xung quanh vội chạy đến giúp dập lửa", nữ nhân chứng kể.

Cũng theo người phụ nữ này, sau khi nghe thấy tiếng tri hô, nhiều người dân tại khu vực ngõ 2A Văn Cao đã cố gắng dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

"Sau khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt, lửa được dập rất nhanh. Tôi không ngờ thiệt hại về người lại lớn đến vậy", nhân chứng cho hay.

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội - Ảnh 2
Trong số 5 nạn nhân tử vong có 2 nạn nhân vừa từ quê ra Hà Nội thì gặp tai nạn đau lòng. Ảnh: Báo Dân trí. 

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP Hà Nội, cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 354, các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nói về thông tin các nạn nhân, vị lãnh đạo cho biết họ đều có quan hệ họ hàng. Trong số 5 nạn nhân tử vong có 2 nạn nhân vừa từ quê ra Hà Nội thì gặp tai nạn đau lòng.

"Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói thêm.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, khoảng 1h50, người dân phát hiện ngôi nhà số 2B ngõ 2B Văn Cao bốc cháy, liền báo động và sử dụng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không thành công.

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội - Ảnh 3
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ ba từ trái qua), chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: VNExpress. 

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo lúc 2h06, điều một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy và gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, cách hiện trường khoảng 0,8 km, tiếp cận trước, sau đó có lực lượng khu vực số 10 và 14 chi viện.

Ngôi nhà cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài, một số người còn mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ đeo bình thở, tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy, ngăn lửa lan lên tầng trên và các nhà liền kề.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

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Lửa bùng lên tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ Văn Cao, phường Tây Hồ lúc rạng sáng 16/9, khiến 5 người tử vong, 4 người chạy thoát ra ngoài.

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