TP.HCM: Cháy nhà ở phường Linh Xuân, phát hiện một nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ

Đời sống 17/05/2026 10:11

Sau khi dập tắt vụ cháy nhà ở phường Linh Xuân (TP.HCM), người dân phát hiện nam thanh niên 20 tuổi, con chủ nhà, đã tử vong.

Theo thông tin báo Dân Trí, đến hơn 9h30 ngày 17/5, Công an phường Linh Xuân vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong. Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh N.M.K. (SN 2006).

Hơn 7h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà trên đường số 4, phường Linh Xuân. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

TP.HCM: Cháy nhà ở phường Linh Xuân, phát hiện một nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện anh K. tử vong trong phòng ngủ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ghi nhận tại hiện trường, cơ thể nạn nhân bị bỏng nặng, nhiều vùng da bong tróc và bám tàn tro.

TP.HCM: Cháy nhà ở phường Linh Xuân, phát hiện một nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ - Ảnh 2
Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Người dân địa phương cho biết căn nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, nằm trong khu dân cư đông đúc. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đang tập thể dục, uống cà phê gần đó thì nghe tiếng tri hô nên chạy đến hỗ trợ dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Nhận được tin báo, Đội khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

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