Nóng: Triệt phá đường dây làm giả hơn 4 tấn bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto ở TP.HCM

Đời sống 17/05/2026 09:40

Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 1/2026. Các đối tượng thu mua bột ngọt trôi nổi, giá rẻ, không rõ nguồn gốc, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa, đại lý ở TP.HCM.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979, cùng ngụ TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất bột ngọt giả. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, Thạch Hiểu thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng sang chiết bột ngọt giả vào bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tinn trên VietNamNet, mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Thị Yến Oanh là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto và cung cấp cho Thạch Hiểu để đóng gói, sản xuất bột ngọt giả.

Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực; chịu trách nhiệm cất giấu, giao nhận bao bì giả và nhận tiền từ việc tiêu thụ hàng giả.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm mang nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả, khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu chưa sang chiết cùng nhiều máy móc phục vụ việc làm giả như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và tài liệu liên quan.

Tang vật hàng hoá mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tài liệu điều tra của công an xác định, khoảng tháng 1 đến nay, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TPHCM. Nhà chức trách cho biết, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Cụ thể: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang hiệu Chanel; 90 thời trang hiệu Gucci 90; 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel.

