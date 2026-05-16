Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Đời sống 16/05/2026 21:39

Sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo thông tin VietNamNet, tối 16/5, xác nhận với P.V VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan điều tra đã Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi Không tố giác tội phạm.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê - Ảnh 1
Miu Lê và các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại Cát Bà bị khởi tố. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 12 giờ 30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5/2026, An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú trên chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê - Ảnh 2
Sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam để điều tra hai hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, tạm giam Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ và tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (41 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16/5, sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố ba bị can liên quan vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà. Tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê cùng hai người khác là Vũ Khương An và Trần Minh Trang thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ở thời điểm này.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Miu Lê tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi "cay mắt" khi bí mật sau ngăn tủ bị phơi bày.

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi "cay mắt" khi bí mật sau ngăn tủ bị phơi bày.

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chìm ghe lúc rạng sáng, chồng tử vong, con gái 6 tuổi mất tích, người vợ qua cơn nguy kịch

Chìm ghe lúc rạng sáng, chồng tử vong, con gái 6 tuổi mất tích, người vợ qua cơn nguy kịch

Danh tính người phụ nữ hôn mê vì ngộ độc thuốc tê sau khi hút mỡ tại phòng khám

Danh tính người phụ nữ hôn mê vì ngộ độc thuốc tê sau khi hút mỡ tại phòng khám

Công an vào cuộc vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả, cô gái gục trên vỉa hè ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả, cô gái gục trên vỉa hè ở Hà Nội

NÓNG: Ca sĩ Quang Lập, giám đốc Lululola, Mây Sài Gòn cùng dính án bản quyền

NÓNG: Ca sĩ Quang Lập, giám đốc Lululola, Mây Sài Gòn cùng dính án bản quyền

Danh tính cụ ông 82 tuổi mất tích, được tìm thấy kiệt sức trên núi

Danh tính cụ ông 82 tuổi mất tích, được tìm thấy kiệt sức trên núi

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh