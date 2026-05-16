Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo thông tin VietNamNet, tối 16/5, xác nhận với P.V VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan điều tra đã Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi Không tố giác tội phạm. Miu Lê và các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại Cát Bà bị khởi tố. Ảnh: Báo VietNamNet. Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 12 giờ 30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy. Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5/2026, An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú trên chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam để điều tra hai hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, tạm giam Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, công an làm rõ và tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (41 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 16/5, sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố ba bị can liên quan vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà. Tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê cùng hai người khác là Vũ Khương An và Trần Minh Trang thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ở thời điểm này.

