Bố mẹ chồng đột ngột 'mất tích' trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi sốc ngất khi biết lý do không thể ngờ tới

Tâm sự gia đình 16/05/2026 21:20

Nhà nội giàu có nhưng đầy tháng cháu lại không dám xuất hiện chỉ vì sợ tốn tiền cho này cho kia. Thực sự, tôi chỉ cần ông bà nội đến thăm cháu là đủ, bởi tình cảm gia đình mới quan trọng nhất.

Tôi lấy chồng và đã ra ở riêng, cách xa nhà chồng một đoạn. Khi có bầu và sinh con tôi về nhà ngoại để có người phụ trông nom cháu. Cho đến khi con tôi được gần 1 tháng thì mẹ chồng mới ghé thăm cháu. Lúc đấy, chồng tôi nói đi rút tiền mặt để sẵn ở nhà cho tôi mua bỉm sữa thì mẹ chồng liền quay sang chỉ thẳng mặt: “Đã ở nhà không làm được gì lại xài tiền cho lắm vào, chồng không nuôi nổi nó bỏ cho".

Không những vậy, bà còn nói những câu phân biệt vùng miền, nói tôi chỉ toàn bắt chồng nai lưng ra kiếm tiền cực khổ còn bản thân ở xài tiền sướng chán. Đến khi con tôi vừa tròn 2 tháng, mẹ chồng đã không chịu nổi liên tục hối thúc bắt tôi phải đi tìm việc lo tiền bỉm sữa cho con, trong khi ấy tôi được nghỉ thai sản đến 6 tháng. Ngoài ra, con nhỏ như thế tôi làm sao dám bỏ con cho ai chăm.  

Bố mẹ chồng đột ngột 'mất tích' trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi sốc ngất khi biết lý do không thể ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi sinh con, tôi đi làm thi thoảng cũng biếu bố mẹ chồng ít tiền, nhưng không được họ cảm ơn một câu ngược lại còn bị nói rằng tôi đem tiền cho nhà ngoại nhiều quá nên mới thấy ngại với nhà chồng. Trong khi đó, thật sự tôi chẳng cho nhà ngoại được gì, còn làm phiền ông bà chăm sóc cả hai mẹ con tôi trong thời gian ở cữ, còn phụ tôi tiền bỉm sữa cho cháu dù nhà ngoại không hề khá giả. Còn nhà nội giàu có nhưng đầy tháng cháu lại không dám xuất hiện chỉ vì sợ tốn tiền cho này cho kia. Thực sự, tôi chỉ cần ông bà nội đến thăm cháu là đủ, bởi tình cảm gia đình mới quan trọng nhất.

Tôi tự nhủ rằng, bố mẹ chồng là người tốt nhưng chỉ vì họ lời nói của họ hơi khó nghe. Nhưng từ khi sinh, liên tục bị mẹ chồng hối thúc đi kiếm tiền, bà sợ tôi ăn bám nhà nội khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, buồn tủi vô cùng. Có lúc tôi nghĩ hay là bế con đi thật xa chỉ cần có chồng, có con bên cạnh là đủ liệu có ổn không?

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Tâm sự Eva 17 phút trước
Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Tâm sự 37 phút trước
"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 47 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Đời sống 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Bị nhà chồng phân biệt đối xử khi chia đất lại còn đuổi ra ngoài thuê trọ, tôi uất nghẹn phát hiện bí mật phía sau

Bị nhà chồng phân biệt đối xử khi chia đất lại còn đuổi ra ngoài thuê trọ, tôi uất nghẹn phát hiện bí mật phía sau

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này