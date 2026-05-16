Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết 'thao túng' này

Tâm sự gia đình 16/05/2026 14:07

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục.

Gia đình tôi đông anh chị em, tôi là con thứ, lấy chồng xa nhà nên không ở gần để chăm sóc bố mẹ được. Bố mẹ tôi hiện đang sống chung với hai đứa em đang học đại học của tôi. Các em khá ngoan, chăm chỉ học tập nên hàng tháng đều có học bổng để trang trải. Nhờ vậy mà bố mẹ tôi không cần phải chạy vạy để lo cho các em ăn học.

Về phần bố mẹ tôi, tuy là có đông con nhưng các anh chị tôi cuộc sống cũng khó khăn nên không thể lo cho bố mẹ đủ đầy. Thành ra, tôi con thứ, lại là con gái đã lấy chồng nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm chính việc phụng dưỡng bố mẹ. Tôi biết đó là bổn phận làm con, phần thì cũng thương bố mẹ và các anh chị nên tôi luôn muốn cố gắng chăm sóc lo toan cho bố mẹ càng nhiều càng tốt.

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn bạc với chồng về chuyện này.

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết 'thao túng' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trình bày rõ quan điểm của mình, rằng từ nay về sau tôi sẽ không giữ tiền lương và quản lý chi tiêu của chồng nữa. Anh ấy cũng hoàn toàn có thể tự gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ mình giống như tôi. Thay vào đó, hàng tháng, tôi và anh mỗi người sẽ đảm nhận những nhiệm vụ, những khoản phải chi trả riêng trong tổ ấm của mình. Chẳng hạn, anh lo tiền học cho con, tôi lo tiền cơm nước chợ búa… Ngoài ra, cả hai sẽ có chung một ngân quỹ, để cùng tiết kiệm phòng hờ lúc đau ốm hoặc lúc cần dùng đến. Còn lại, tiền của ai người nấy tự chi tiêu cho hợp lý.

Cách tính của tôi ngay lập tức được anh ủng hộ “hai chân hai tay”. Tôi cũng thấy khá nhẹ nhõm, không còn thấp thỏm lo bị gia đình chồng nói ra nói vào vì con gái đã lấy chồng vẫn gửi tiền biếu bố mẹ. Hàng tháng, tôi vẫn gửi tiền đều đều về nhà từ chính tiền tôi làm ra. Để tăng thêm thu nhập của riêng mình, tôi tìm thêm một vài việc làm tay trái như viết lách cho các blog nấu ăn - nội trợ. Ngẫm lại mới thấy, giữa vợ chồng có những việc không nên quá nóng vội, cũng không nên giấu giếm nhau, chỉ cần cùng nhau tìm ra cách giải quyết thì cuộc sống lúc nào cũng êm đềm.

Chuyện không tưởng: Ly hôn 3 năm bỗng phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi đứng hình không biết phải đối mặt ra sao

Chuyện không tưởng: Ly hôn 3 năm bỗng phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi đứng hình không biết phải đối mặt ra sao

Lỡ dở “chuyến đò” đầu tiên, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Tôi cũng có mối quan hệ mới, nhưng lần này tôi cẩn thận hơn. Chúng tôi dự định tìm hiểu thêm một thời gian nữa mới tiến xa hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Quang Lập, giám đốc Lululola, Mây Sài Gòn cùng dính án bản quyền

NÓNG: Ca sĩ Quang Lập, giám đốc Lululola, Mây Sài Gòn cùng dính án bản quyền

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Điếng người giây phút mẹ chồng ngỏ ý vay mượn lúc cạn tiền: Màn "nói thẳng một lần" của nàng dâu làm cả nhà chồng đại loạn

Điếng người giây phút mẹ chồng ngỏ ý vay mượn lúc cạn tiền: Màn "nói thẳng một lần" của nàng dâu làm cả nhà chồng đại loạn

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Chuyện không tưởng: Ly hôn 3 năm bỗng phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi đứng hình không biết phải đối mặt ra sao

Chuyện không tưởng: Ly hôn 3 năm bỗng phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi đứng hình không biết phải đối mặt ra sao

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Bị chị gái ép làm một điều vô lý ngay trước ngày cưới, tôi phẫn nộ để rồi khóc nghẹn khi biết lý do phía sau

Bị chị gái ép làm một điều vô lý ngay trước ngày cưới, tôi phẫn nộ để rồi khóc nghẹn khi biết lý do phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
4 bí mật "sống để bụng, chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, ai nghe đến điều thứ 3 cũng phải ngã ngửa vì quá đúng

4 bí mật "sống để bụng, chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, ai nghe đến điều thứ 3 cũng phải ngã ngửa vì quá đúng

Tâm sự tình yêu 3 giờ 46 phút trước
Chồng lén rút sạch tiền tiết kiệm mua xe sang tặng bồ, tôi lẳng lặng "ra tay" khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ biết câm nín

Chồng lén rút sạch tiền tiết kiệm mua xe sang tặng bồ, tôi lẳng lặng "ra tay" khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ biết câm nín

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Đừng chỉ uống để giải khát: "Siêu đồ uống" này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

Đừng chỉ uống để giải khát: "Siêu đồ uống" này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Đừng chỉ uống để giải khát: "Siêu đồ uống" này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

Đừng chỉ uống để giải khát: "Siêu đồ uống" này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyện không tưởng: Ly hôn 3 năm bỗng phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi đứng hình không biết phải đối mặt ra sao

Chuyện không tưởng: Ly hôn 3 năm bỗng phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi đứng hình không biết phải đối mặt ra sao

Bị chị gái ép làm một điều vô lý ngay trước ngày cưới, tôi phẫn nộ để rồi khóc nghẹn khi biết lý do phía sau

Bị chị gái ép làm một điều vô lý ngay trước ngày cưới, tôi phẫn nộ để rồi khóc nghẹn khi biết lý do phía sau

Chồng lén rút sạch tiền tiết kiệm mua xe sang tặng bồ, tôi lẳng lặng "ra tay" khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ biết câm nín

Chồng lén rút sạch tiền tiết kiệm mua xe sang tặng bồ, tôi lẳng lặng "ra tay" khiến cặp đôi gian phu dâm phụ chỉ biết câm nín

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy