Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng 'vàng' khiến nhiều người ngã ngửa

Dinh dưỡng 16/05/2026 05:00

Ăn củ đậu có tốt không? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi nhắc đến loại củ quen thuộc này. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, củ đậu còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Củ đậu là loại cây thân leo có nguồn gốc từ Trung Mỹ, ở Việt Nam còn được gọi với tên khác là sắn nước, sắn dây,… Chúng cũng phổ biến ở châu Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á... Củ đậu có hoa màu tím, cây có thể cao khoảng 4 - 5m, phần rễ hình thành củ có vỏ mỏng màu vàng nhạt, ruột có màu trắng kem, ăn vào có vị ngọt nhẹ, có thể ăn sống hoặc dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau.

Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng 'vàng' khiến nhiều người ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngược với phần củ thơm ngon, bổ dưỡng, lá và hạt có độc tính cao, thường được sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu, rệp,... Do đó, người dùng nên hết sức cẩn thận. Khi mua củ đậu với số lượng nhiều, cả chùm, cần cắt bỏ lá để tránh gây ngộ độc chết người cho trẻ hoặc những ai không biết mà ăn phải.

5 công dụng của củ đậu đối với sức khỏe 

Hỗ trợ giảm cân: Củ đậu chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng tinh bột phù hợp, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân. Ngoài ra, chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Vì vậy, củ đậu thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Củ đậu chứa nhiều nước và chất xơ nên khá dễ tiêu hóa. Loại thực phẩm này có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón, hỗ trợ kiểm soát tiêu chảy và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, các hợp chất chống viêm trong củ đậu còn góp phần giảm đau tự nhiên.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Củ đậu chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như nước, carbohydrate tự nhiên và Oligofructose inulin giúp hỗ trợ giảm cholesterol. Ngoài ra, vitamin C giúp chống viêm, còn kali hỗ trợ kiểm soát huyết áp, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng 'vàng' khiến nhiều người ngã ngửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ làm đẹp da: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong củ đậu giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ làn da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Lượng nước và khoáng chất cao cũng giúp cấp ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Ngoài việc ăn trực tiếp, nhiều người còn sử dụng củ đậu thái lát để đắp mặt nhằm chăm sóc da.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Củ đậu chứa nhiều nước, tinh bột và glucose nên phù hợp với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn ốm nghén. Vị ngọt thanh, giòn mát của củ đậu cũng giúp mẹ bầu dễ ăn hơn. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp hạn chế táo bón và bệnh trĩ trong thai kỳ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn quá nhiều vì củ đậu có tính mát.

Cách ăn củ đậu an toàn

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe mà không gặp rủi ro, bạn hãy ghi nhớ các quy tắc sau:

Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng 'vàng' khiến nhiều người ngã ngửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chỉ ăn củ: Tuyệt đối không thử nghiệm ăn lá hay ăn hạt củ đậu dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả dùng làm thuốc dân gian).

Gọt vỏ kỹ: Lớp vỏ ngoài của củ đậu thường dày, nhiều xơ và có thể dính tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc vi khuẩn từ đất, vì vậy cần rửa sạch, gọt sạch vỏ trước khi sử dụng.

Bảo quản đúng cách: Nên để củ đậu ở nơi khô thoáng hoặc trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được độ giòn và dưỡng chất.

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đậu bắp chắc chắn không còn xa lạ đối với bữa cơm của người Việt Nam vì đây là loại rau dễ trồng và có thể ăn với nhiều món từ canh đến món xào hoặc luộc để chấm nước thịt. Tuy nhiên bạn có biết đậu bắp có tác dụng gì cho cơ thể không?

Xem thêm
Từ khóa:   củ đậu dinh dưỡng từ củ đậu lợi ích của củ đậu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp ăn sung mặc sướng cả năm, tài lộc nhân đôi, không phải lo chuyện tiền bạc trong tương lai

Đúng hôm nay, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp ăn sung mặc sướng cả năm, tài lộc nhân đôi, không phải lo chuyện tiền bạc trong tương lai

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng "vàng" khiến nhiều người ngã ngửa

Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng "vàng" khiến nhiều người ngã ngửa

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước
Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Tâm sự gia đình 7 giờ 30 phút trước
Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Nhiều người ăn ngô bao tử mỗi ngày nhưng chưa chắc đã biết 5 "quyền năng" này đối với sức khỏe

Nhiều người ăn ngô bao tử mỗi ngày nhưng chưa chắc đã biết 5 "quyền năng" này đối với sức khỏe

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Ăn mít thường xuyên: Là "thuốc bổ" hay "mối nguy" cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây!

Ăn mít thường xuyên: Là "thuốc bổ" hay "mối nguy" cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây!

Sự thật về "vua trái cây" tại Việt Nam: Không chỉ ngon mà còn là "siêu thực phẩm" bồi bổ sức khỏe cực đỉnh

Sự thật về "vua trái cây" tại Việt Nam: Không chỉ ngon mà còn là "siêu thực phẩm" bồi bổ sức khỏe cực đỉnh