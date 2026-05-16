Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng "vàng" khiến nhiều người ngã ngửa

Ngược với phần củ thơm ngon, bổ dưỡng, lá và hạt có độc tính cao, thường được sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu, rệp,... Do đó, người dùng nên hết sức cẩn thận. Khi mua củ đậu với số lượng nhiều, cả chùm, cần cắt bỏ lá để tránh gây ngộ độc chết người cho trẻ hoặc những ai không biết mà ăn phải.

Củ đậu là loại cây thân leo có nguồn gốc từ Trung Mỹ, ở Việt Nam còn được gọi với tên khác là sắn nước, sắn dây,… Chúng cũng phổ biến ở châu Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á... Củ đậu có hoa màu tím, cây có thể cao khoảng 4 - 5m, phần rễ hình thành củ có vỏ mỏng màu vàng nhạt, ruột có màu trắng kem, ăn vào có vị ngọt nhẹ, có thể ăn sống hoặc dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau.

Hỗ trợ giảm cân: Củ đậu chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng tinh bột phù hợp, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân. Ngoài ra, chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Vì vậy, củ đậu thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Củ đậu chứa nhiều nước và chất xơ nên khá dễ tiêu hóa. Loại thực phẩm này có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón, hỗ trợ kiểm soát tiêu chảy và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, các hợp chất chống viêm trong củ đậu còn góp phần giảm đau tự nhiên.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Củ đậu chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như nước, carbohydrate tự nhiên và Oligofructose inulin giúp hỗ trợ giảm cholesterol. Ngoài ra, vitamin C giúp chống viêm, còn kali hỗ trợ kiểm soát huyết áp, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ làm đẹp da: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong củ đậu giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ làn da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Lượng nước và khoáng chất cao cũng giúp cấp ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Ngoài việc ăn trực tiếp, nhiều người còn sử dụng củ đậu thái lát để đắp mặt nhằm chăm sóc da.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Củ đậu chứa nhiều nước, tinh bột và glucose nên phù hợp với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn ốm nghén. Vị ngọt thanh, giòn mát của củ đậu cũng giúp mẹ bầu dễ ăn hơn. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp hạn chế táo bón và bệnh trĩ trong thai kỳ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn quá nhiều vì củ đậu có tính mát.

Cách ăn củ đậu an toàn

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe mà không gặp rủi ro, bạn hãy ghi nhớ các quy tắc sau:

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ ăn củ: Tuyệt đối không thử nghiệm ăn lá hay ăn hạt củ đậu dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả dùng làm thuốc dân gian).

Gọt vỏ kỹ: Lớp vỏ ngoài của củ đậu thường dày, nhiều xơ và có thể dính tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc vi khuẩn từ đất, vì vậy cần rửa sạch, gọt sạch vỏ trước khi sử dụng.

Bảo quản đúng cách: Nên để củ đậu ở nơi khô thoáng hoặc trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được độ giòn và dưỡng chất.