Nhiều người ăn ngô bao tử mỗi ngày nhưng chưa chắc đã biết 5 "quyền năng" này đối với sức khỏe

Ngô bao tử (bắp non) là bắp ngô được thu hoạch sớm khi còn non, có kích thước nhỏ, mềm và có thể ăn được cả lõi. Loại thực phẩm này thường có màu vàng nhạt hoặc trắng, vị ngọt nhẹ và giòn, rất dễ chế biến trong nhiều món ăn. Không chỉ có hương vị thơm ngon, ngô bao tử còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách như:

Khoáng chất (kali, magie): Ngô bao tử cung cấp một lượng nhỏ kali và magie, góp phần hỗ trợ cân bằng điện giải và chức năng tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn đa dạng.

Vitamin C, vitamin nhóm B: Ngô bao tử chứa một lượng nhỏ vitamin nhóm B và vitamin C, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng miễn dịch, tuy nhiên không phải là nguồn cung cấp chính các vitamin này.

Hàm lượng calo thấp: Với hàm lượng calo tương đối thấp, ngô bao tử có thể phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng khi được sử dụng hợp lý trong tổng thể khẩu phần.

Ít tinh bột hơn ngô trưởng thành: Ngô bao tử có hàm lượng tinh bột thấp hơn ngô trưởng thành, có thể phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh khi sử dụng với lượng hợp lý và kết hợp cân đối các nhóm thực phẩm.

Chất chống oxy hóa tự nhiên: Ngô bao tử có chứa một số hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, góp phần hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, tuy nhiên không phải là nguồn chống oxy hóa mạnh.

Lợi ích sức khỏe của ngô bao tử

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Lượng chất xơ trong ngô bao tử giúp thúc đẩy hoạt động của đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Việc bổ sung thực phẩm này vào khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ táo bón và góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Với lượng calo tương đối thấp, ngô bao tử tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ giảm cân khoa học.

Tốt cho tim mạch: Ngô bao tử cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim. Khi huyết áp được duy trì ổn định, nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch cũng có thể được giảm bớt.

Chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm lão hóa: Các hợp chất chống oxy hóa có trong ngô bao tử giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Đây là yếu tố góp phần làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ ổn định đường huyết: So với ngô trưởng thành, ngô bao tử chứa ít tinh bột hơn nên có thể ít ảnh hưởng đến đường huyết nếu ăn với lượng vừa phải. Tuy nhiên, người cần kiểm soát đường huyết vẫn nên theo dõi khẩu phần và xây dựng chế độ ăn phù hợp.