Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi 'mượn' lại để tặng con gái, mẹ chồng 'xanh mặt' khi nghe nàng dâu tung át chủ bài

Tâm sự Eva 15/05/2026 00:00

Sau đó, mẹ chồng tôi cũng không còn nhắc tới việc trao vàng cưới cho con gái đi lấy chồng. Bà cũng tự đi đánh bộ vàng khác tặng em chồng, cũng không bảo tôi bù tiền gì cho bà. Mẹ chồng còn tỏ vẻ yêu thương, thân thiết với tôi hơn trước đây.

Tôi được mẹ chồng vui vẻ trao vàng ngày cưới, bà còn nói tôi cứ giữ lấy làm của cho vợ chồng sau này. Ban đầu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi có có mẹ chồng tâm lý như thế, tôi cũng rất nể trọng bà. Bà cho chúng tôi tự do quản lý vàng cưới, tôn trọng riêng tư của vợ chồng tôi. Bà không muốn lấy quyền người lớn trong nhà để quản lý tiền bạc, tài chính của chúng tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã kết luận quá sớm về mẹ chồng. 4 tháng sau khi cưới, em chồng của tôi cũng chuẩn bị theo chồng. Bỗng mẹ chồng gọi tôi vào phòng, rồi nhẹ giọng hỏi mượn lại số vàng bà đã trao vào ngày cưới để… tặng cho em chồng. Bà chỉ nói tại bà “lười” đi làm lại một bộ mới.

Tôi sốc tới mức cứng người trước những gì mẹ chồng nói. Ban đầu tôi nghĩ hay là vì mẹ chồng không có tiền, nhưng chẳng lẽ con gái về nhà chồng bà lại không có thứ gì cho con? Nhưng không phải, rõ ràng vài tuần trước tôi còn nghe mẹ chồng nói với các dì vừa mua một mảnh đất cơ mà?

Nhưng giờ mẹ chồng đã nói như thế, tôi cũng không thể làm gắt với bà, không lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với bà:

Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi 'mượn' lại để tặng con gái, mẹ chồng 'xanh mặt' khi nghe nàng dâu tung át chủ bài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ ơi, con thật sự rất quý trọng món quà cha mẹ tặng con ngày cưới. Con sẽ giữ thật kỹ để truyền lại cho con cháu sau này. Bởi vậy mẹ đừng giận vì nghĩ con ích kỷ, cùng là người nhà mẹ thiếu tiền tụi con sẵn sàng bù thêm vào. Còn nếu mẹ ngại đi đánh lại bộ mới thì để con đi giúp mẹ. Con giúp mẹ trả tiền công luôn, mẹ cứ giao cho con. Em gái đi lấy chồng thì tụi con cũng phải chuẩn bị cho em chút ít, cũng phải ra tiệm vàng mà”.

Sau khi nghe tôi nói những lời này thì mẹ chồng thẹn chẳng đáp lại được gì. Bà không bắt bẻ được gì qua cách nói của tôi. Tôi vừa thể hiện thái độ quý trọng món quà cưới của cha mẹ, còn muốn giữ lại làm của cho con cháu sau này. Tôi cũng sẵn sàng giúp bà trả tiền đi đánh bộ vàng mới tặng con gái, cũng nói rõ vợ chồng tôi sẽ tặng vàng cho em gái, thế thì bà còn có thể làm gì khác, nói được gì tôi?

Có lẽ chính mẹ chồng sau khi nghe tôi nói thế cũng cảm thấy xấu hổ vì muốn lấy lại chút vàng cưới đã tặng cho con dâu. Trong khi con dâu lại thể hiện thái độ tôn trọng mẹ chồng, rộng lượng với gia đình chồng. Với cách nói đó, tôi vừa không phải trả lại vàng cưới được tặng, vừa khiến mẹ chồng nể trọng hơn.

Sau đó, mẹ chồng tôi cũng không còn nhắc tới việc trao vàng cưới cho con gái đi lấy chồng. Bà cũng tự đi đánh bộ vàng khác tặng em chồng, cũng không bảo tôi bù tiền gì cho bà. Mẹ chồng còn tỏ vẻ yêu thương, thân thiết với tôi hơn trước đây.

Quả thật tôi thở phào sau chuyện này, vì tôi vừa không muốn trả lại vàng cưới, vừa không muốn làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Dù lúc đó tôi chỉ nhanh nhẹn ứng phó lại mẹ chồng nhưng rõ ràng đã đủ “cảm hóa” được bà bằng sự chân thành, yêu thương rộng lượng của mình. Vì tôi tin những gì thật tình trao đi cũng sẽ nhận được sự thấu hiểu cảm thông. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cốt vẫn là nên bắt đầu từ những gì chân thành như thế thì mới hòa hợp chung sống bên nhau lâu dài được.

Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi "mượn" lại để tặng con gái, mẹ chồng "xanh mặt" khi nghe nàng dâu tung át chủ bài

Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi "mượn" lại để tặng con gái, mẹ chồng "xanh mặt" khi nghe nàng dâu tung át chủ bài

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi điên cuồng lao theo định vị rồi "rụng rời" khi điểm đến là một nơi hoang vắng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi điên cuồng lao theo định vị rồi "rụng rời" khi điểm đến là một nơi hoang vắng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

5 năm thắm thiết không bằng một câu nói của mẹ: Bạn trai "quay xe" tuyệt tình bỏ rơi tôi ngay trước thềm đám cưới

5 năm thắm thiết không bằng một câu nói của mẹ: Bạn trai "quay xe" tuyệt tình bỏ rơi tôi ngay trước thềm đám cưới

Đọc xong tin nhắn lúc nửa đêm trước cưới 3 hôm, cô dâu tuyên bố hủy hôn lập tức rồi xách vali đi "trăng mật" cùng một người không ai ngờ tới

Đọc xong tin nhắn lúc nửa đêm trước cưới 3 hôm, cô dâu tuyên bố hủy hôn lập tức rồi xách vali đi "trăng mật" cùng một người không ai ngờ tới

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe