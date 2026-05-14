Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy "chúc con gặp được gia đình tốt"

Đời sống 14/05/2026 09:43

Qua thăm khám sơ bộ, sức khỏe bé gái hoàn toàn bình thường. Hiện, cháu bé được một hộ dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 14/5, lãnh đạo UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 8/5, người dân phát hiện bé gái sơ sinh nằm trong giỏ nhựa màu xanh đặt trước cổng nhà số 380, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thôn 5, xã Can Lộc.

Bên cạnh cháu bé có một mảnh giấy viết tay, nhiều khả năng của người mẹ để lại với nội dung: "Bé sinh ngày 1/5, nặng 3,2kg. Do hoàn cảnh, em không nuôi được bé. Chúc con gặp được gia đình tốt. Mẹ xin lỗi con".

Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy 'chúc con gặp được gia đình tốt' - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà số 380, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thôn 5, xã Can Lộc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sau khi nhận trình báo từ người dân, UBND xã Can Lộc phối hợp với công an và lực lượng y tế lập biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi.

Qua thăm khám sơ bộ, sức khỏe bé gái hoàn toàn bình thường. Hiện, cháu bé được một hộ dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chính quyền thông báo nếu ai là thân nhân của cháu bé, liên hệ UBND xã Can Lộc để làm thủ tục nhận lại trước ngày 18/5/2026. Sau thời hạn trên, nếu không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và đang tìm thân nhân. Cụ thể theo thông tin VietNamNet, vào 21h20 tối 10/5, ông Hoàng Anh Chiến (SN 1973, trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Bình) cùng em vợ là bà Lý Thị Việt trong quá trình di chuyển trên tuyến đường Chi Ma - Lộc Bình đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh đường.

Qua kiểm tra, bé gái khoảng 30 ngày tuổi, cân nặng 5,6kg, không phát hiện dị tật, dị dạng bên ngoài.

Bé được đặt bên cạnh đường kèm theo túi đồ dùng, bên trong có một số quần áo và mảnh giấy ghi: "Tôi không đủ khả năng nuôi cháu nên mong cháu sẽ gặp được gia đình hoặc anh chị nào nhặt được cố gắng giúp tôi nuôi cháu để cháu có một gia đình. Mẹ xin lỗi con, mong con sẽ gặp người tốt".

Hiện cháu bé đang được gia đình ông Chiến tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

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Bé bị bỏ rơi là bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 7kg, mặc áo dài tay màu trắng, tay và chân mang vớ màu nâu.

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