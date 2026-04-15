Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn'

Đời sống 15/04/2026 12:02

Ngày 14/4, tin từ Công an phường Tây Hoa Lư cho biết, đơn vị vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một hộ dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/4, thông tin từ UBND phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé gái khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn' - Ảnh 1
Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/4, bà Nguyễn Thị Hương (trú tại TDP Me, phường Tây Hoa Lư) phát hiện một chiếc túi xách màu đỏ đặt trước cửa nhà.

Kiểm tra bên trong, bà Hương thấy một bé gái cùng tờ giấy ghi: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên gửi lại cháu bé, mong có người nhận nuôi, chăm sóc cháu trưởng thành”.

Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn' - Ảnh 2
Bé gái bị bỏ lại trong giỏ xách, bên cạnh là quần áo và bức thư tay - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, nhận được tin báo, Công an phường Tây Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe cháu bé, lập biên bản và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho cháu.

Qua thăm khám, sức khỏe bé gái ổn định, khoảng 5 tháng tuổi, nặng 7kg.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi mang dị vật trong đường thở suốt 13 tháng mà không được phát hiện. Cùng với đó là một trẻ hóc hạt dẻ cười diễn biến cấp tính, gây khó thở, suy hô hấp.

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg cần 6 người đàn ông mới có thể kéo bờ

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg cần 6 người đàn ông mới có thể kéo bờ

Video 29 phút trước
Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Đời sống 43 phút trước
Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, Hồng Phúc dồi dào, hốt trọn Lộc Lá thiên hạ, mọi điều hanh thông

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, Hồng Phúc dồi dào, hốt trọn Lộc Lá thiên hạ, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tàu chở 21 người bốc cháy ngùn ngụt trên biển, cột khói cao hàng chục mét

Tàu chở 21 người bốc cháy ngùn ngụt trên biển, cột khói cao hàng chục mét

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Tình trạng sức khỏe của La Chí Tường sau tin đồn qua đời tại nhà riêng

Tình trạng sức khỏe của La Chí Tường sau tin đồn qua đời tại nhà riêng

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Sức khỏe 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Lộc Trời lai láng, tiền đồ rộng mở, chuẩn bị mua thêm tủ để chứa vàng, thuê thêm người để đếm tiền trong 6 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Lộc Trời lai láng, tiền đồ rộng mở, chuẩn bị mua thêm tủ để chứa vàng, thuê thêm người để đếm tiền trong 6 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/4-17/4), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/4-17/4), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung