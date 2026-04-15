Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn'

Đời sống 15/04/2026 12:02

Ngày 14/4, tin từ Công an phường Tây Hoa Lư cho biết, đơn vị vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một hộ dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/4, thông tin từ UBND phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé gái khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn' - Ảnh 1
Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/4, bà Nguyễn Thị Hương (trú tại TDP Me, phường Tây Hoa Lư) phát hiện một chiếc túi xách màu đỏ đặt trước cửa nhà.

Kiểm tra bên trong, bà Hương thấy một bé gái cùng tờ giấy ghi: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên gửi lại cháu bé, mong có người nhận nuôi, chăm sóc cháu trưởng thành”.

Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn' - Ảnh 2
Bé gái bị bỏ lại trong giỏ xách, bên cạnh là quần áo và bức thư tay - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, nhận được tin báo, Công an phường Tây Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe cháu bé, lập biên bản và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho cháu.

Qua thăm khám, sức khỏe bé gái ổn định, khoảng 5 tháng tuổi, nặng 7kg.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

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