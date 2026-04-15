NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Đời sống 15/04/2026 11:36

Bộ Y tế quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành nhiều mỹ phẩm trên toàn quốc do vi phạm chất lượng, sai công thức, thiếu hồ sơ và ghi nhãn không đúng quy định.

Theo thông tin từ VnExpress, dựa vào quyết định ngày 14/4 của Cục Quản lý Dược, kiểm nghiệm từ Sở Y tế Hà Nội phát hiện dầu tràm THERAPY 3M chứa Phenoxyethanol - thành phần không có trong hồ sơ đăng ký. Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA (nhà sản xuất) và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (đơn vị phân phối) giải trình họ dùng nhầm cồn chứa chất này khi vệ sinh chai đóng gói.

Cơ quan chức năng cũng xác định hồ sơ sản xuất của doanh nghiệp có nhiều điểm không thống nhất, khi công thức gốc, công thức lô sản xuất và công thức ghi trên nhãn khác nhau về tỷ lệ thành phần.

Không chỉ sai chất lượng, sản phẩm còn bị phát hiện ghi nhãn với các nội dung vượt phạm vi của mỹ phẩm. Cụ thể, nhãn ghi công dụng như "giúp làm ấm", "phòng cảm lạnh", "prevent cold", dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi có dấu hiệu nhiễm lạnh, thậm chí khuyến nghị sử dụng kết hợp với siro ho. Theo quy định, đây là các nội dung mang tính chất điều trị, không phù hợp với phân loại mỹ phẩm.

Cùng thời điểm, nhà chức trách thu hồi lô kem nghệ Kingphar loại tuýp 20g do Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam đưa ra thị trường và Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Thịnh Vượng sản xuất. Trước đó, Sở Y tế Gia Lai lấy mẫu kiểm nghiệm và kết luận sản phẩm này vi phạm tiêu chuẩn giới hạn vi sinh vật.

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật - Ảnh 1
Hình ảnh sản phẩm - Ảnh: Báo Phụ nữ mới

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, việc trẻ sơ sinh tiếp xúc với chất bảo quản Phenoxyethanol ngoài công thức chuẩn dễ dẫn đến tình trạng viêm da dị ứng và đe dọa trực tiếp đến hệ thần kinh non nớt. Đồng thời, phụ huynh tin vào các công dụng "chữa bệnh ảo" của mỹ phẩm sẽ bỏ lỡ thời gian vàng điều trị y tế chính thống khi con cái ốm đau.

Ngoài ra, việc bôi kem nghệ không đạt chuẩn vi sinh lên các vùng da đang tổn thương sẽ tạo đường dẫn cho vi khuẩn tấn công gây nhiễm trùng và lở loét trầm trọng. Vì vậy, người dân phải lập tức vứt bỏ những sản phẩm kém chất lượng này và nhanh chóng đến cơ sở y tế kiểm tra nếu phát hiện các biểu hiện bất thường trên cơ thể.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các nhãn hàng lập tức thông báo đến hệ thống phân phối, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm lỗi và gửi báo cáo trước ngày 14/5. Sở Y tế Hà Nội trực tiếp giám sát quá trình xử lý của hai doanh nghiệp, rút số tiếp nhận phiếu công bố và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 29/5/2026.

Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục siết chặt thị trường mỹ phẩm nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Ngay hôm qua, cơ quan chức năng cũng buộc Công ty TNHH Lotus An Việt rút khỏi thị trường và tiêu hủy 7 sản phẩm do thiếu hồ sơ thông tin theo luật định.

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