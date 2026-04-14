NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Đời sống 14/04/2026 16:21

Tối 13/4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe ô tô mang BKS 30L-221.xx do chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi phố Trần Vỹ.

Khi đến khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phương tiện này xảy ra va chạm với 2 xe máy đi phía trước cùng chiều, là xe máy mang BKS 18D1-741.xx do anh V.T.C. (SN 2006, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe máy mang BKS 29X3-075.xx do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển. 

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô mang BKS 30L-221.xx tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 30E-393.xx do anh L.T.A. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại hướng về Phạm Văn Đồng.

Hậu quả vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song cả 4 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

 

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội - Ảnh 1
Cô gái có biểu hiện bất thường - Ảnh: Náo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Cùng với đó, tiến hành các bước điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan. Kết quả cho thấy cả 4 trường hợp đều không vi phạm, không phát hiện nồng độ cồn cũng như chất ma túy.

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2
Camera ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe. 

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt xảy ra trưa nay tại một căn hộ chung cư ở tầng 6, tòa nhà số 317 Trường Chinh, phường Khương Đình, Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông ô tô tông liên hoàn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong