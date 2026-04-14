NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Đời sống 14/04/2026 16:21

Tối 13/4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe ô tô mang BKS 30L-221.xx do chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi phố Trần Vỹ.

Khi đến khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phương tiện này xảy ra va chạm với 2 xe máy đi phía trước cùng chiều, là xe máy mang BKS 18D1-741.xx do anh V.T.C. (SN 2006, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe máy mang BKS 29X3-075.xx do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển. 

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô mang BKS 30L-221.xx tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 30E-393.xx do anh L.T.A. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại hướng về Phạm Văn Đồng.

Hậu quả vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song cả 4 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

 

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội - Ảnh 1
Cô gái có biểu hiện bất thường - Ảnh: Náo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Cùng với đó, tiến hành các bước điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan. Kết quả cho thấy cả 4 trường hợp đều không vi phạm, không phát hiện nồng độ cồn cũng như chất ma túy.

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2
Camera ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe. 

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt xảy ra trưa nay tại một căn hộ chung cư ở tầng 6, tòa nhà số 317 Trường Chinh, phường Khương Đình, Hà Nội.

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Video 1 giờ 5 phút trước
Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Video 1 giờ 35 phút trước
Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Nóng: Điều tra xác minh vụ giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học ở Hà Tĩnh

Nóng: Điều tra xác minh vụ giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học ở Hà Tĩnh