Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Một hành khách bất ngờ bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sáng 13/4 đã khiến tổ bay Vietnam Airlines khẩn trương xử lý tình huống.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngày 13/4, một hành khách bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào trạng thái bất tỉnh trên chuyến bay VN099 từ San Francisco về TPHCM đã được tổ bay Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, hỗ trợ và xử lý chuyên nghiệp.

Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời nữ hành khách, hỗ trợ và xử lý sau khi máy bay hạ cánh

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13/4 (giờ Việt Nam), trong quá trình phục vụ trên chuyến bay, tổ tiếp viên phát hiện hành khách H.Y.L. (quốc tịch Việt Nam), ngồi ghế 38F, gặp vấn đề sức khỏe, rơi vào tình trạng không phản hồi. Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã phát thanh trên chuyến bay để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, đồng thời tổ tiếp viên triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, hỗ trợ và xử lý chuyên nghiệp - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hai hành khách là bác sĩ trên chuyến bay, gồm bà Jian Ying Liang (ghế 4A) và ông Keith Anh Kiet Ly (ghế 19D) đã tình nguyện phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ xử lý tình huống. Sau khi được hỗ trợ, hành khách dần có phản ứng trở lại, tỉnh táo và có thể ngồi dậy với sự trợ giúp của tổ bay.

Trong suốt thời gian còn lại của hành trình, tổ tiếp viên tiếp tục theo dõi sát tình trạng của hành khách, đồng thời duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết. Trước khi máy bay hạ cánh, tổ bay đã chủ động thông báo cho bộ phận mặt đất chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách H.Y.L. được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.

"Toàn bộ tình huống đã được Vietnam Airlines xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho hành khách và duy trì hành trình khai thác bình thường của chuyến bay, không phát sinh tình huống phải hạ cánh ngoài kế hoạch"- đại diện hãng bay cho biết.

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu Sáng 13/4, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang thụ lý, xác minh làm rõ vụ việc một nữ sinh bị nhiều nam sinh hành hung trước cổng trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-khach-bat-tinh-tren-chuyen-bay-tu-san-francisco-ve-tphcm-757697.html