Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 13/04/2026 15:03

Sáng 13/4, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang thụ lý, xác minh làm rõ vụ việc một nữ sinh bị nhiều nam sinh hành hung trước cổng trường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/4, ông Phạm Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Trường THCS Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu vụ việc nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo xác minh từ nhà trường, do có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, trưa 11-4, sau khi tan trường, em D.T.K.B. và Đ.T.K.T. (lớp 7) hẹn gặp nhau tại khu vực bên hông cổng Trường THCS Bình Thuận để nói chuyện.

Sau khi gặp nhau, hai em có lời qua tiếng lại với nhau. Lúc này, em Đ.H.M.K. (lớp 9 – là anh của K.T.) chạy đến tiếp tục lời qua tiếng lại với em K.B., rồi cả hai lao vào đánh nhau. Sau đó, em B.Q.Q. (lớp 9) cũng lao vào xô xát với em K.B.

 

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1

K.B. bị hai nam sinh lớp 9 đánh nhập viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, sau khi phát hiện vụ việc, người dân cùng thầy cô nhà trường đã chạy đến can ngăn, trấn an tinh thần các học sinh. 

Sau khi kiểm tra, nhà trường đề nghị đưa K.B. đến trạm y tế nhưng em có biểu hiện hoảng loạn, không hợp tác. Gia đình đã đưa K.B. đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Theo Trường THCS Bình Thuận, vụ việc khiến học sinh K.B. bị bầm tím vùng mắt, có biểu hiện hoảng loạn, nôn ói.

"Ngay sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo Công an xã Vạn Tường để xử lý. Hiện nhà trường cũng đã mời phụ huynh các học sinh liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp Công an xã Vạn Tường làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Đồng thời nhà trường sẽ tổ chức giáo dục toàn trường về phòng chống bạo lực học đường" - ông Phạm Lý thông tin.

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