Cháy trong sân nhà dân ở TP.HCM, nhiều xe máy của công nhân bị thiêu rụi

Đời sống 13/04/2026 14:45

Ngọn lửa bùng phát từ sân một căn nhà ở phường Trung Mỹ Tây (TPHCM), nhanh chóng lan sang nhiều xe máy. Hỏa hoạn được khống chế sau khoảng 10 phút, không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến hơn 11h ngày 13/4, Công an phường Trung Mỹ Tây vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại sân một nhà dân trên địa bàn.

Hơn 8h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát từ khu vực sân của một căn nhà trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây.

 Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini và kéo ống nước để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hơn chục mét.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy dựng trong sân bốc cháy dữ dội, sau đó ngọn lửa lan sang một số phương tiện khác.

Cháy trong sân nhà dân ở TP.HCM, nhiều xe máy của công nhân bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hơn chục xe máy trơ khung sau hoả hoạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm một số xe máy bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

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