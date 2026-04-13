Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con

Đời sống 13/04/2026 14:41

Sự ra đi của nữ sinh 17 tuổi để lại nỗi tiếc thương sâu sắc không chỉ với gia đình mà còn với nhiều người dân địa phương. Một cô gái còn dang dở ước mơ, vừa bước vào những tháng ngày cuối của tuổi học trò, đã chọn hành động dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chìm trong không khí tang thương khi người thân, làng xóm lặng lẽ đến chia buồn, tiễn đưa em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi) – nữ sinh thiệt mạng sau khi cứu người đuối nước.

Trong căn phòng khách, bộ bàn ghế được dời sang một bên, nhường chỗ cho bàn thờ. Di ảnh Lê Thị Quỳnh Chi đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục còn mới nguyên, chưa kịp mặc hết những ngày cuối cấp. Bà Thu, mẹ của Chi, gần như kiệt sức, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con - Ảnh 1
Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển Cửa Lò cứu người gặp nạn - Ảnh: VietNamNet

Ở một góc nhà, ông Lê Anh Tuấn (43 tuổi) ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần. Thi thoảng, ông mở lại những đoạn camera trong điện thoại, nơi còn lưu giữ hình ảnh con gái. “Cháu nó ngoan lắm, biết đỡ đần bố mẹ, chăm em từ nhỏ…”, ông nghẹn ngào.

Gia đình ông Tuấn có 5 người con, Chi là chị cả. “Hơn một tuần trước, cháu dẫm phải đinh, phải đi tiêm phòng uốn ván, đi lại vẫn khập khiễng”, ông Tuấn kể, giọng đứt quãng.

Ngày 10/4, trong bữa cơm trưa cùng mẹ, em từng nhắc đến câu chuyện một người đàn ông trước đó lao ra biển cứu người nhưng không may thiệt mạng do không biết bơi. Không ai ngờ, chỉ vài giờ sau, em lại trở thành nhân vật trong một bi kịch tương tự.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con - Ảnh 2
Người mẹ thất thần trước nỗi đau mất con gái - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều cùng ngày, Chi được bạn học Trần Thảo rủ ra bãi biển Cửa Lò chơi. Khi hai em đang dạo trên bờ, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm thì bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Không chút do dự, Chi lao xuống biển. Thảo ở lại bờ hô hoán, tìm người ứng cứu. Giữa làn sóng, Chi cố gắng tiếp cận nạn nhân, dồn sức đẩy em này vào gần bờ. Nhưng khi người được cứu dần thoát khỏi nguy hiểm, Chi lại kiệt sức.

“Bạn ấy bị sóng cuốn ra xa. Em lao xuống cứu nhưng cũng bị sóng đánh dạt. Có một người đàn ông tiếp cận, đưa em vào bờ rồi quay lại cứu Chi. Nhưng sau đó cả hai đều không qua khỏi”, Thảo kể lại.

“Con không biết bơi, chân lại đang đau mà vẫn lao xuống cứu người. Giờ con nằm lại mãi ở biển…”, người mẹ nấc nghẹn.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con - Ảnh 3
Ông Tuấn thất thần nhìn về hướng di ảnh con gái, chưa thể chấp nhận việc con đã ra đi mãi mãi - Ảnh: VietNamNet

Tin dữ đến với gia đình trong sự bàng hoàng. Ông Tuấn cho biết, khi đang ngủ thì nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân. “Tôi không tin điều đó. Chỉ đến khi họ gửi hình con nằm trên cát, tôi như chết lặng…”,  người cha đau xót nhớ lại.

Theo gia đình, nam sinh được Chi cứu đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Người thân của em này cũng đã đến thắp hương, gửi lời chia buồn và biết ơn tới gia đình Chi.

Vụ cháy nhà bùng phát rạng sáng nay, ngày 13/4, tại căn nhà ở tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông, Gia Lai, làm 1 người chết.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh tử vong tin moi cứu người

TIN MỚI NHẤT

Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Trong 4 tuần tới, Thân Phật phù trợ, 3 con giáp cát Lộc đầy nhà, TIỀN TÀI DƯ DẢ, hưởng trọn phúc TRỜI ban, tương lai vụt sáng

Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Về ra mắt gặp "tình cũ" của bạn trai đang múa chảo trong bếp, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai khen nức nở

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Vừa nói lời tạm biệt vợ, người đàn ông đi xe máy bị ô tô tông trúng kinh hoàng

Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trong tình trạng bất ổn về sức khỏe, phải đến bệnh viện gấp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Cháy trong sân nhà dân ở TP.HCM, nhiều xe máy của công nhân bị thiêu rụi

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà dân lúc rạng sáng, 1 người tử vong thương tâm

Danh tính người đàn ông lao xuống sông cứu sống người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng tiên lượng nặng

