Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con

Đời sống 13/04/2026 14:41

Sự ra đi của nữ sinh 17 tuổi để lại nỗi tiếc thương sâu sắc không chỉ với gia đình mà còn với nhiều người dân địa phương. Một cô gái còn dang dở ước mơ, vừa bước vào những tháng ngày cuối của tuổi học trò, đã chọn hành động dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chìm trong không khí tang thương khi người thân, làng xóm lặng lẽ đến chia buồn, tiễn đưa em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi) – nữ sinh thiệt mạng sau khi cứu người đuối nước.

Trong căn phòng khách, bộ bàn ghế được dời sang một bên, nhường chỗ cho bàn thờ. Di ảnh Lê Thị Quỳnh Chi đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục còn mới nguyên, chưa kịp mặc hết những ngày cuối cấp. Bà Thu, mẹ của Chi, gần như kiệt sức, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con - Ảnh 1
Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển Cửa Lò cứu người gặp nạn - Ảnh: VietNamNet

Ở một góc nhà, ông Lê Anh Tuấn (43 tuổi) ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần. Thi thoảng, ông mở lại những đoạn camera trong điện thoại, nơi còn lưu giữ hình ảnh con gái. “Cháu nó ngoan lắm, biết đỡ đần bố mẹ, chăm em từ nhỏ…”, ông nghẹn ngào.

Gia đình ông Tuấn có 5 người con, Chi là chị cả. “Hơn một tuần trước, cháu dẫm phải đinh, phải đi tiêm phòng uốn ván, đi lại vẫn khập khiễng”, ông Tuấn kể, giọng đứt quãng.

Ngày 10/4, trong bữa cơm trưa cùng mẹ, em từng nhắc đến câu chuyện một người đàn ông trước đó lao ra biển cứu người nhưng không may thiệt mạng do không biết bơi. Không ai ngờ, chỉ vài giờ sau, em lại trở thành nhân vật trong một bi kịch tương tự.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con - Ảnh 2
Người mẹ thất thần trước nỗi đau mất con gái - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều cùng ngày, Chi được bạn học Trần Thảo rủ ra bãi biển Cửa Lò chơi. Khi hai em đang dạo trên bờ, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm thì bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Không chút do dự, Chi lao xuống biển. Thảo ở lại bờ hô hoán, tìm người ứng cứu. Giữa làn sóng, Chi cố gắng tiếp cận nạn nhân, dồn sức đẩy em này vào gần bờ. Nhưng khi người được cứu dần thoát khỏi nguy hiểm, Chi lại kiệt sức.

“Bạn ấy bị sóng cuốn ra xa. Em lao xuống cứu nhưng cũng bị sóng đánh dạt. Có một người đàn ông tiếp cận, đưa em vào bờ rồi quay lại cứu Chi. Nhưng sau đó cả hai đều không qua khỏi”, Thảo kể lại.

“Con không biết bơi, chân lại đang đau mà vẫn lao xuống cứu người. Giờ con nằm lại mãi ở biển…”, người mẹ nấc nghẹn.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con - Ảnh 3
Ông Tuấn thất thần nhìn về hướng di ảnh con gái, chưa thể chấp nhận việc con đã ra đi mãi mãi - Ảnh: VietNamNet

Tin dữ đến với gia đình trong sự bàng hoàng. Ông Tuấn cho biết, khi đang ngủ thì nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân. “Tôi không tin điều đó. Chỉ đến khi họ gửi hình con nằm trên cát, tôi như chết lặng…”,  người cha đau xót nhớ lại.

Theo gia đình, nam sinh được Chi cứu đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Người thân của em này cũng đã đến thắp hương, gửi lời chia buồn và biết ơn tới gia đình Chi.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà dân lúc rạng sáng, 1 người tử vong thương tâm

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà dân lúc rạng sáng, 1 người tử vong thương tâm

Vụ cháy nhà bùng phát rạng sáng nay, ngày 13/4, tại căn nhà ở tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông, Gia Lai, làm 1 người chết.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh tử vong tin moi cứu người

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong