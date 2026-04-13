Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng tiên lượng nặng

Đời sống 13/04/2026 13:32

Nhiều nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại TPHCM hôm 12/4 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 với tiên lượng nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết rạng sáng cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận 4 bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ (TPHCM) trong tình trạng suy hô hấp sau vụ cháy. Trong số này, một nam bệnh nhân 29 tuổi rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, kèm theo bỏng độ 2 với diện tích khoảng 36% cơ thể. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản và thở máy.

Hai trường hợp khác là vợ chồng, cùng 25 tuổi cũng trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Khi nhập viện, cả hai đều hôn mê, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu suy đa tạng và phải đặt nội khí quản thở máy để duy trì sự sống.

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 21 tuổi hiện còn tỉnh, tiếp xúc được nhưng vẫn cần hỗ trợ thở oxy liều cao do tổn thương hô hấp.

BS-CK2 Cao Hoài Tuấn Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 - cho biết qua nội soi bơm rửa phế quản, các bác sĩ ghi nhận nhiều muội than bám trong đường thở của bệnh nhân. Đây là dấu hiệu điển hình của ngạt khói trong hỏa hoạn.

“Các trường hợp này đều bị tổn thương đường hô hấp nặng do hít phải khí độc và khói nóng. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và điều trị theo phác đồ ngạt khói. Hiện tình trạng người bệnh còn diễn tiến phức tạp, tiên lượng nặng” - bác sĩ Tuấn Anh thông tin.

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng tiên lượng nặng - Ảnh 1
Nhiều xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ cháy sáng 12/4

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong các vụ cháy, khói độc chứa nhiều khí nguy hiểm như CO có thể gây thiếu oxy máu nghiêm trọng, trong khi các hạt muội và khí nóng làm tổn thương trực tiếp niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến phù nề, viêm phổi và suy hô hấp cấp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều nạn nhân dù thoát khỏi đám cháy nhưng vẫn rơi vào nguy kịch.

Không chỉ người lớn, bé trai 13 tháng tuổi, con của cặp vợ chồng nói trên cũng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp do ngạt khí độc. Khi nhập viện, bệnh nhi vẫn còn tỉnh nhưng thở nhanh, có dấu hiệu khó thở.

BS-CK2 Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết ngay khi tiếp nhận, ê kíp đã cho bệnh nhi thở oxy liều cao và theo dõi sát.

“Hiện bé đã tỉnh, có phản ứng tốt, chức năng hô hấp cải thiện so với ban đầu. Tuy nhiên, các trường hợp ngạt khói ở trẻ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như phù não, suy hô hấp hoặc tổn thương đường thở, có thể diễn tiến muộn nên cần theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới” - BS Phương nói.

Theo bác sĩ Phương, nếu diễn tiến thuận lợi, bệnh nhi có thể chỉ cần điều trị hỗ trợ với oxy trong vài ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp xuất hiện biến chứng, trẻ có thể phải can thiệp thở máy và kéo dài thời gian điều trị. Hiện tại, tiên lượng trước mắt được đánh giá là tương đối khả quan nhưng chưa thể chủ quan.

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