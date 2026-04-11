Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn vụ 148 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) phải thăm khám và nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ VietNamNet, báo cáo của Sở Y tế TPHCM, tính đến sáng 10/4, tổng cộng 148 ca nghi ngộ độc thực phẩm đã được ghi nhận tại 4 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, trong đó 46 ca điều trị nội trú và 102 ca theo dõi ngoại trú. Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 48 ca, trong đó 35 ca vẫn đang điều trị nội trú; Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 72 ca, chủ yếu là ngoại trú; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 15 ca với 9 trường hợp nằm viện; Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, toàn bộ được kê đơn điều trị ngoại trú. Tình trạng sức khỏe của tất cả bệnh nhân hiện được đánh giá là ổn định.

BS.CKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó trưởng điều hành Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, phần lớn bệnh nhi được chuyển lên từ Khoa Cấp cứu với các triệu chứng sốt cao liên tục khó hạ, đau bụng quặn từng cơn, người mệt mỏi, ăn uống kém, kèm nôn ói và tiêu chảy liên tục. "Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã tiến hành truyền kháng sinh và bù dịch, tuy nhiên một số trường hợp diễn tiến chưa ổn định, chưa thể ăn uống và vẫn còn mệt", bác sĩ Oanh thông tin thêm.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhi nghi ngộ độc Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra vào ngày 8/4, khi 41 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt và đau đầu. Hai em có biểu hiện nặng hơn với triệu chứng sốt cao kèm nôn ói nhiều, được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, số còn lại được xử lý tại phòng y tế trường. Sang ngày 9/4, số ca tiếp tục tăng lên 53 trường hợp khi nhiều học sinh đến khám tại các bệnh viện. Đến sáng 10/4, con số này đã tăng lên 148 ca. Ngay sau khi nhận tin, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát diễn biến bệnh nhân, tuân thủ phác đồ điều trị và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM được giao phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và nhà trường tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất. Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đặt trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo năng lực tiếp nhận và điều trị khi cần thiết. Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và thông tin đến người dân khi có kết quả xét nghiệm.

