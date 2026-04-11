NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Đời sống 11/04/2026 10:23

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi để nghỉ lễ liên tục trong 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bộ Nội vụ có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương thông tin về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hàng tuần.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ thông tin, lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay, không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch), theo Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4. Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là 2 kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Tối 10/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đang xác minh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách xảy ra trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   nghỉ lễ Giỗ Tổ Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Dinh dưỡng 16 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

Sao quốc tế 24 phút trước
Trong 5 ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 4, 3 con giáp uống no Tài Lộc, may mắn cá Chép hóa Rồng, gánh tiền còng lưng, giàu có khó ai sánh bằng

Trong 5 ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 4, 3 con giáp uống no Tài Lộc, may mắn cá Chép hóa Rồng, gánh tiền còng lưng, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thần Tài gõ cửa vào nhà sau ngày 12/4/2026, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người

Thần Tài gõ cửa vào nhà sau ngày 12/4/2026, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo về, công việc suôn sẻ đủ đường, mọi sự đều xuôi thuận sau ngày 12/4/2026

3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo về, công việc suôn sẻ đủ đường, mọi sự đều xuôi thuận sau ngày 12/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài phát lộc sau ngày 11/4/2026, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Thần Tài phát lộc sau ngày 11/4/2026, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích

Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích

Đời sống 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 11/4/2026, 3 con giáp đón mưa vàng bão bạc, phát tài cực to, làm đâu thắng đó, thành công trải thảm hồng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 11/4/2026, 3 con giáp đón mưa vàng bão bạc, phát tài cực to, làm đâu thắng đó, thành công trải thảm hồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích

Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong đám cháy giữa đồng

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong đám cháy giữa đồng