NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Đời sống 11/04/2026 10:23

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi để nghỉ lễ liên tục trong 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bộ Nội vụ có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương thông tin về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hàng tuần.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ thông tin, lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay, không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch), theo Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4. Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là 2 kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

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