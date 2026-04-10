Nữ nhân viên quán karaoke ở Phú Thọ bị 3 người đàn ông bắt giữ, đánh đập, ép nhắn tin cho gia đình trả số tiền 15 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Thức (41 tuổi), Trần Đình Trung (39 tuổi, cùng trú tỉnh Phú Thọ) và Trần Tiến Bảo (23 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, ngày 5/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận tin báo của Công an xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) về vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại quán karaoke Sing-KTV thuộc thôn Tam Lộng.

3 đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2026, N.H.A. (17 tuổi, trú Đắk Lắk) đến làm việc tại quán karaoke trên và có vay của chủ quán Nguyễn Chí Thức khoảng 10 triệu đồng.

Đến tối 3/4, sau khi phục vụ khách tại phòng VIP 4, H.A. không muốn tiếp tục làm việc nên nảy sinh ý định bỏ đi. Khi H.A. ra ngoài đường chuẩn bị lên xe ô tô cùng khách thì bị Trần Tiến Bảo (quản lý quán)phát hiện.

Bảo đã cùng Trần Đình Trung chặn lại, kéo H.A. vào phòng VIP 3. Sau đó, Thức và Bảo đánh đập, ép H.A. phải trả 15 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Thức, các đối tượng buộc H.A. nhắn tin về gia đình yêu cầu chuyển tiền. Do không có khả năng chi trả, H.A. tiếp tục bị giữ đến rạng sáng 4/4, sau đó bị đưa về phòng trọ của nhân viên để kiểm soát.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, H.A. bỏ trốn và đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố 3 bị can trên về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-3-nguoi-an-ong-keo-nu-nhan-vien-quan-karaoke-vao-phong-hanh-hung-ep-tra-tien-757496.html