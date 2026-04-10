MỚI: Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C, Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Đời sống 10/04/2026 10:52

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C, có nơi đến 38 độ C.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Hình thế thời tiết trên khiến TPHCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất khoảng 30-45%. Thời điểm nắng nóng tập trung 11h-16h hàng ngày.

MỚI: Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C, Miền Bắc sắp đón không khí lạnh - Ảnh 1
Người dân tại TPHCM dùng áo khoác che kín đầu khi ra đường giữa trời nắng nóng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong ngày 9/4, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ, như: Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3 độ.

Đồng thời, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.6 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 38.8 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ...

Dự báo, ngày 10-11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 55-60%. 

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/4, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ 11-13/4, Hà Nội nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Sau thời gian này, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, Hà Nội mưa rào và giông, nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng.

MỚI: Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C, Miền Bắc sắp đón không khí lạnh - Ảnh 2
Người dân tại TPHCM dùng áo khoác che kín đầu khi ra đường giữa trời nắng nóng - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

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