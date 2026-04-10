Chiều 9/4, trên địa bàn phường Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VOV, chiều 9/4, trên địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, ông H.Đ.N. (SN 1965, trú phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) vận chuyển bình khí từ trên xe xuống xưởng cơ khí.

Bất ngờ bình khí phát nổ. Hậu quả, ông N. bị thương nặng, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

May mắn những người làm cùng và chủ xưởng có mặt tại hiện trường không bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

