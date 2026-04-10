Tối 9/4, một vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội), một nữ tài xế GrabBike bị hành hung khiến nạn nhân chảy nhiều máu và gục ngay bên đường, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 20h30 tối 9/4, người dân phát hiện một cặp vợ chồng xảy ra xô xát với nữ tài xế GrabBike trên đường Xuân Thủy.

Anh Nguyễn Văn Đoàn (nhân chứng tại hiện trường) cho biết không rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, nhưng đã chứng kiến nữ tài xế GrabBike bị tấn công.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Đoàn cho hay, nạn nhân bị tấn công bằng mũ bảo hiểm vào đầu, dẫn đến chảy nhiều máu và gục ở bên đường. Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy.

Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa 2 vợ chồng về trụ sở, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Danh tính nam thanh niên tử vong khi xem đánh bóng chuyền Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

