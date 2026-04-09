NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

Từ 15h30 ngày 9/4, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 1.660-9.880 đồng một lít, kg tùy loại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h30 hôm nay (9/4). Theo đó, giá xăng RON95 giảm gần 3.000 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92 giảm gần 2.400 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.344 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm sâu tới gần 10.000 đồng/lít, giá bán không cao hơn 32.969 đồng/lít.

Dầu madut giảm 1.650 đồng/kg, giá bán không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 800 đồng/lít (kg) với xăng sinh học, xăng RON95, dầu madut; trích lập 1.000 đồng/lít với dầu diesel.

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 8/4), giá xăng dầu quay đầu giảm. Trong đó, giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít. Còn giá xăng RON95-III hạ 440 đồng/lít.

Giá xăng đi xuống

Theo thông tin từ VietNamNet, tại kỳ điều hành ngày 8/4, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, đồng thời ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Đồng thời, các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt giá xăng dầu, điều hành linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương mới đây quyết định tạm ngưng hiệu lực quy định liên quan đến dầu hỏa trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu đến hết ngày 28/4, đồng thời xây dựng phương án bãi bỏ theo thủ tục rút gọn.

Từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh về mức 0%. Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất giảm thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, dầu mazut xuống 0%.

Diễn biến MỚI vụ nam sinh bị đánh tại tiệm tạp hóa phải nghỉ học vì chấn động não Sau khi đoạn clip chủ quán tạp hóa đánh liên tục vào mặt một nam sinh đăng tải lên mạng xã hội, Công an phường Mỹ Thượng, thành phố Huế đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời các bên lên làm việc.

