Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các đơn vị chức năng đã làm rõ vụ sản phụ bị tát trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng trong lúc đi khám thai, chờ sinh. Qua xác nhận người bị tát là chị P.T.K.L. (20 tuổi), còn người có hành vi đánh là N.X.T. (25 tuổi). Anh T. là chồng chị L., cùng ngụ tại Lâm Đồng.

Chiều 3/4, anh T. đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng để khám thai và chờ sinh. Chị L. sau đó đã tự ý rời khỏi khoa sản, không chấp hành việc thăm khám theo chỉ định của bác sĩ.

Việc này khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc nóng giận, anh T. đã tát chị L. mạnh tay và yêu cầu vợ quay lại thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhiều nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã kịp thời can thiệp nên vụ việc không tiếp tục diễn biến phức tạp hơn.

Các nhân viên bệnh viện đã đưa chị L. quay lại khoa sản để tiếp tục theo dõi và thực hiện các yêu cầu chuyên môn. Đến 4h30 ngày 6-4, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng.

Thời điểm T. tát chị L. trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa II Bảo Lộc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, làm việc với cơ quan chức năng, chị L. cho biết bản thân cũng có một phần lỗi khi đã tự ý bỏ ra ngoài, đồng thời mong mọi người thông cảm vì vợ chồng chị đã làm mất trật tự tại nơi khám chữa bệnh.

Sản phụ này bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng và dư luận bỏ qua cho chồng mình vì hành động nóng nảy bộc phát, để anh có điều kiện chăm sóc vợ và hai con mới sinh.

