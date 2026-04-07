Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc

Đời sống 07/04/2026 17:33

Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Xuân Lộc của đơn vị kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử tại khu vực cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 7/4, Công an xã Xuân Lộc (Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin: Khoảng 21 giờ ngày 4/4, lực lượng công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 phụ nữ dắt theo 3 trẻ nhỏ có ý định nhảy cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1 tự tử.

Lực lượng Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, đứng khóc và liên tục có ý định lao xuống đường.

Nhận định tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, vừa giữ khoảng cách an toàn; vừa điều động nữ cán bộ công an xã đến nơi nhẹ nhàng thuyết phục, trấn an tinh thần nạn nhân. Đồng thời, công an xã còn bố trí lực lượng dưới chân cầu vượt đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Phát hiện người phụ nữ đu người ra phía ngoài thành cầu, có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, tổ công tác đã nhanh chóng ôm lấy nạn nhân để giữ lại. Sau khoảng 30 phút nỗ lực khuyên nhủ, người phụ nữ dần ổn định tâm lý và từ bỏ ý định dại dột.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc - Ảnh 1
Lực lượng Công an xã Xuân Lộc trấn an, động viên chị H. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, qua làm việc, Công an xã Xuân Lộc xác định người phụ nữ tên N.T.B.H. đang cư trú ở xã Xuân Lộc. Chị H cho biết, nguyên nhân dẫn đến ý định tự tử do buồn chuyện gia đình.

Công an xã đã chủ động liên hệ gia đình để đưa chị H về nhà. Tuy nhiên, do thời điểm đêm khuya, gia đình không có phương tiện đi lại nên không thể trực tiếp đến đón người nhà. Trước hoàn cảnh đó, Công an xã đã cử cán bộ đưa chị H về với gia đình an toàn.

Gia đình chị H. đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhân văn của lực lượng Công an xã Xuân Lộc trong công tác bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

MC Quyền Linh hé lộ quà đặc biệt tặng Lọ Lem sang tuổi 20

MC Quyền Linh hé lộ quà đặc biệt tặng Lọ Lem sang tuổi 20

Trong khi khán giả quen thuộc với hình ảnh MC quốc dân giản dị trên sóng truyền hình, mới đây Quyền Linh khiến nhiều người xúc động khi đăng tải những lời nhắn gửi chan chứa tình phụ tử dành cho con gái lớn, Lọ Lem, đúng dịp cô tròn 20 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người nhảy cầu tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong