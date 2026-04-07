Một Á hậu gây trãnh cãi vì thanh lý giày bẩn, mòn đế: 'Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!'

Theo hình ảnh được Á hậu chia sẻ, đôi giày cao gót màu đen mang thương hiệu nổi tiếng Christian Louboutin có dấu hiệu xuống cấp khá rõ: phần đế mòn, lớp da bên trong bị bẩn và bạc màu. Tuy nhiên, Á hậu Huyền My đưa ra mức giá khoảng 2 triệu đồng, kèm theo lời giải thích đây là sản phẩm từng có giá khoảng 20 triệu đồng và chỉ cần "dán đế là ngon". Huyền My viết: "Louboutin 20 triệu mòn đế nên thôi 2 triệu nhé. Mọi người về dán đế là ngon. 2 triệu size 39".

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao tên của Á hậu Huyền My. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1995 đăng tải thanh lý một đôi giày trên tài khoản pass đồ tudobemy có hơn 1.300 người theo dõi. Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ nằm ở danh tính người bán mà còn ở tình trạng sử dụng của món đồ.

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mức giá này chưa thực sự hợp lý so với tình trạng sản phẩm, thậm chí đánh giá đôi giày đã "quá cũ" để tiếp tục sử dụng.

Huyền My vấp phản ứng khi thanh lý đôi giày hiệu

Chiều 7/4, Huyền My lên tiếng về những ồn ào xoay quanh việc thanh lý đồ hiệu.

Cô chia sẻ: "Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết tôi vừa bị gọi tên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì thanh lý giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Tôi cũng nói rõ trước ở đây là lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán, chứ tôi có đăng một đằng gửi một nẻo đâu".

Theo Huyền My, cô sẽ chú ý hơn sau sự việc thanh lý gây ồn ào vừa qua.

Á hậu Huyền My

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tổ chức trên sân nhà và lọt vào top 10 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Huyền My trở thành gương mặt đắt show ở nhiều lĩnh vực. Cô làm người mẫu, MC, biên tập viên, tham gia đóng phim điện ảnh hợp tác cùng Myanmar. Sau khi dừng công việc biên tập viên kênh thể thao vào đầu năm nay, cô làm việc tự do. Người đẹp cho biết cô đã "nghỉ hưu", không còn tham gia các hoạt động showbiz. Cô hiện sống trong một căn biệt thự ở xa trung tâm Hà Nội. Theo á hậu, cuộc sống tĩnh lặng giúp cô thấy nhẹ nhàng hơn. Ở tuổi 31, người đẹp vẫn chưa vội kết hôn mà muốn tìm một nửa phù hợp.