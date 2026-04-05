Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Hậu trường 05/04/2026 13:15

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút của diễn viên Phương Oanh.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội thu hút sự chú ý khi đăng tải clip Phương Oanh đến salon làm tóc, kèm dòng chia sẻ: "Phụ nữ giống như một túi trà, bạn không bao giờ biết cô ấy mạnh mẽ tới mức nào cho đến khi bạn đặt cô ấy vào nước nóng".

Trong đoạn video, khi đang được chỉnh tóc, người thợ không giấu được sự xót xa: "Anh nhìn tóc em anh thấy thương quá, sao giờ nó mỏng thế này. Thôi em suy nghĩ ít thôi". Trước lời khuyên này, Phương Oanh thẳng thắn đáp lại: "Không được anh ạ, việc nó đến không ai nghĩ hộ mình ý. Anh nghĩ hộ em được không?". Người làm tóc sau đó chỉ biết động viên: "Thôi bây giờ mình cứ lạc quan lên thôi"

Đoạn hội thoại ngắn nhưng khiến nhiều người chú ý, phần nào hé lộ những áp lực mà nữ diễn viên đang đối mặt. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là sau khi được chăm sóc và tạo kiểu lại, mái tóc của cô trở nên dày dặn, bồng bềnh hơn, góp phần giúp diện mạo thêm phần tươi tắn.

Cận cảnh nhan sắc không tì vết của Phương Oanh trong đoạn clip mới nhất

Xuất hiện với kiểu tóc mới, Phương Oanh gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, làn da trắng mịn cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp cô toát lên vẻ đẹp nữ tính, hiện đại.

Bộ trang phục tối giản với áo len cổ lọ ôm dáng càng tôn lên vóc dáng cân đối và thần thái dịu dàng. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, không cần ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút riêng nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin.

Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989. Cô được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Thời gian gần đây, Phương Oanh đã hoạt động lại mạng xã hội sau nhiều ngày im ắng. Cô cũng quay vlog nấu ăn và thu hút lượng người xem lớn.

Nữ diễn viên khoe vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ sau khi gia nhập hội "mẹ bỉm sữa"

Sau khi phim Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, Phương Oanh chưa có dự án mới. Ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con nhỏ.

Thời điểm Shark Bình vướng lao lý, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Oanh và chồng. Trước những bàn luận trái chiều, người đẹp đăng bài viết ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

 

