Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'

Hậu trường 05/04/2026 13:04

Tối 4/4, chị gái của Quang Linh Vlogs đăng tải bài viết dài trên Facebook cá nhân, lần đầu lên tiếng rõ ràng sau thời gian giữ im lặng liên quan đến vụ việc kẹo Kera.

Khuya 4/5, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Lệ gây chú ý khi đăng tải bài viết dài, lần đầu lên tiếng về vụ việc kẹo Kera và em trai Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, SN 1997). Trước đó, từ thời điểm em trai vướng vòng lao lý, Nhật Lệ kín tiếng, chỉ đáp trả một số bình luận sai sự thật trên MXH.

Trong bài viết, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, cho biết đã chọn im lặng suốt một năm để “chu toàn những gì còn sót lại”, nhưng quyết định lên tiếng khi “sự im lặng khiến những hiểu lầm đi quá xa”. Với tư cách cổ đông và người thân, cô khẳng định muốn làm rõ một số thông tin dựa trên kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...' - Ảnh 1
Bài đăng trên Facebook của Nhật Lệ

Về vấn đề tài chính, bài đăng nhấn mạnh mức 13.000 đồng chỉ là giá sản xuất từ phía nhà máy, không phải giá nhập của công ty. Tổng chi phí vận hành, bao gồm quảng cáo, vận chuyển và các nền tảng, được cho là vượt 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hoạt động quảng bá bị xác định vi phạm, các khoản này “không được công nhận về mặt pháp luật”, dẫn đến con số “thu lợi bất chính” chủ yếu được tính trên doanh thu.

Người viết cũng cho rằng doanh nghiệp đã chi hơn 12,5 tỷ đồng cho sản xuất và quảng bá, chưa kể chi phí hoàn tiền cho khách hàng và hàng tồn kho bị thu giữ. “Đến giờ phút này chưa ai cầm được đồng tiền lãi nào về túi cả”, bài viết nêu.

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...' - Ảnh 2
Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs

 

Đáng chú ý, chị gái của nam YouTuber dẫn lại kết luận từ cơ quan chức năng, cho biết nhóm của mình bị xác định vi phạm với hành vi “lừa dối khách hàng” do thiếu sót trong kiểm soát quy trình sản xuất. “Em mình đã sai và đã trả giá bằng những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời”, cô viết.

Bài đăng cũng khẳng định nhóm không bị quy kết đồng phạm trong hành vi sản xuất hàng giả; trách nhiệm này thuộc về một cá nhân phía nhà máy theo kết luận điều tra.

Kết thúc, người này gửi lời xin lỗi tới khách hàng và cho biết không mong được bao dung, chỉ mong dư luận “nhìn nhận đúng bản chất sự việc qua các nguồn báo chí chính thống”.

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