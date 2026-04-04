Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết cho rằng nghệ sĩ Kim Tử Long từ chối đến nhà người thân của cố NSƯT Vũ Linh dự lễ giỗ, kèm theo các suy đoán về mâu thuẫn cá nhân giữa anh và Hồng Phượng - cháu ruột của cố nghệ sĩ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ cải lương.

NSƯT Kim Tử Long và gia đình Hồng Phượng

Trước làn sóng tin đồn, ca sĩ Hồng Phượng - người thân trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh đã bày tỏ sự bức xúc. Cô cho rằng những nội dung lan truyền là “nói dối, câu view”, đồng thời khẳng định nhiều thông tin được dựng lên, không đúng sự thật, mang tính chất vu khống và gây tổn hại đến danh dự gia đình.

Theo Hồng Phượng, đây không phải là lần đầu xuất hiện các tin đồn tương tự. Cô nhấn mạnh việc liên tục lan truyền thông tin sai lệch không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của các nghệ sĩ liên quan mà còn gây tổn thương tinh thần cho người trong cuộc. Nữ ca sĩ cho rằng, việc “tự dựng câu chuyện” để thu hút sự chú ý là hành vi đáng lên án.

Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng bày tỏ quan điểm về việc một số cá nhân lợi dụng các câu chuyện đời tư, đặc biệt là liên quan đến người đã khuất, để tạo nội dung gây chú ý trên mạng xã hội. Theo cô, điều này là thiếu tôn trọng và đi ngược lại các giá trị đạo đức cơ bản.

Trước phản ứng từ phía gia đình Hồng Phượng, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng cần tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh lan truyền những nội dung sai sự thật.

