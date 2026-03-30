Nữ ca sĩ xin lỗi khi mặc bikini ngâm mình chụp ảnh ở Giếng Tiên

Hậu trường 30/03/2026 14:59

Mới đây, bộ ảnh của ca sĩ Juky San tại Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vấp nhiều ý kiến chỉ trích.

Mới đây, bộ ảnh của ca sĩ Juky San tại Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vấp nhiều ý kiến chỉ trích. Trong ảnh, "em xinh" gen Z diện áo tắm 2 mảnh, tạo dáng gợi cảm trong giếng nước. Nhiều khán giả cho rằng Juky San thiếu ý thức vì tắm trực tiếp trong giếng, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của Giếng Tiên, trải nghiệm của nhiều du khách khác. Hành động này cũng bị cho ảnh hưởng đến vệ sinh của nguồn nước.

Trưa 30/3, Juky San chính thức lên tiếng về sự việc. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.

Nữ ca sĩ xin lỗi khi mặc bikini ngâm mình chụp ảnh ở Giếng Tiên - Ảnh 1
Juky San khẳng định không có ý định thiếu tôn trọng, báng bổ giá trị văn hóa địa phương

Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là ghi lại hình ảnh thiên nhiên, giới thiệu cảnh quan vùng biển Eo Gió. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ê-kíp đã lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu đầy đủ về yếu tố văn hóa, tín ngưỡng. Ca sĩ cho biết tại thời điểm ghi hình, ê-kíp không nhận thấy các biển cảnh báo liên quan.

"Ngay sau ồn ào xảy ra, ê-kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay lại video. Chúng tôi đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Tôi hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hoá của địa phương", Juky San nói.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì "không biết". Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến.

 

"Đây là bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà tôi và ê-kíp xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, chúng tôi đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả nền tảng mạng xã hội", Juky San cho biết.

Nữ ca sĩ xin lỗi khi mặc bikini ngâm mình chụp ảnh ở Giếng Tiên - Ảnh 2Nữ ca sĩ xin lỗi khi mặc bikini ngâm mình chụp ảnh ở Giếng Tiên - Ảnh 3
Bộ ảnh Juky San diện bikini khoe dáng gợi cảm tại Giếng Tiên gây tranh cãi 

Nữ ca sĩ nói biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, cô không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý.

Thời gian tới, Juky San và ê-kíp sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động để không phụ lòng yêu thương của mọi người. "Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương", ca sĩ nói.

 

Bài đăng của Juky San thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Khán giả cho rằng đây là bài học cho nữ ca sĩ nói riêng và người nổi tiếng nói chung về ý thức ứng xử nơi công cộng cũng như trách nhiệm tìm hiểu, bảo tồn giá trị văn hóa, môi trường du lịch.

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Từ khóa:   Juky San Giếng Tiên sao Việt

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