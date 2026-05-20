Nhóm chính thức ra mắt năm 2010 trong bối cảnh thị trường nhạc Việt hiếm nhóm nhạc nam hoạt động chuyên nghiệp. Với hình ảnh trẻ trung, hiện đại cùng phong cách biểu diễn đồng đều, V.Music nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới trẻ.

Trước khi vướng thông tin bị bắt liên quan ma túy, nam ca sĩ từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, quê Cần Thơ. Nam ca sĩ gia nhập V.Music từ những ngày đầu thành lập vào năm 2009 cùng 3 thành viên khác.

Sơn Ngọc Minh còn đảm nhận việc thiết kế poster, album và hình ảnh cho cả nhóm nhờ khả năng mỹ thuật.

Sơn Ngọc Minh là một trong những thành viên nổi bật nhất của V.Music bởi ngoại hình và lượng người hâm mộ đông đảo.

Trong thời gian hoạt động, V.Music sở hữu nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như “Xinh tươi Việt Nam”, “Ngày hạnh phúc”, “Nếu anh và em”, “Ký ức anh và em”… Nhóm cũng tham gia nhiều chương trình cộng đồng và nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của V-pop giai đoạn 2010 - 2013. Sau gần 4 năm hoạt động, V.Music tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014 để các thành viên theo đuổi con đường riêng.

Sau khi tách nhóm, Sơn Ngọc Minh là thành viên có hoạt động solo nổi bật nhất. Nam ca sĩ là người đầu tiên trong V.Music phát hành album cá nhân và duy trì hoạt động nghệ thuật liên tục sau tan rã.

Nam ca sĩ thử sức ở nhiều vai trò như hát solo, đóng phim, tham gia gameshow và hợp tác với các nghệ sĩ khác.

Ngoài âm nhạc, Sơn Ngọc Minh còn được chú ý bởi đời tư và các phát ngôn trên mạng xã hội. Những năm gần đây, tên tuổi của nam ca sĩ không còn giữ được sức hút như thời hoàng kim cùng V.Music nhưng vẫn được một bộ phận khán giả nhớ đến.

Sơn Ngọc Minh - Ảnh: Báo Người Lao Động,

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I/2026, lực lượng chức năng phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó vẫn còn nhiều mắt xích liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét.

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 426A, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cầm đầu, tổ chức mua bán đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04, cho biết chuyên án được thực hiện theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây”, truy vết đến cùng các mối quan hệ liên quan, làm rõ từng mắt xích cung cấp và tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có hai người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai được xác định có liên quan đến chuyên án và đang bị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Công an TPHCM khẳng định việc xử lý các đối tượng, kể cả người nổi tiếng, thể hiện quan điểm nhất quán là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định.