Bộ phim 'xếp kho' của Bạch Lộc bất ngờ được phát sóng sau 9 năm

Theo hợp đồng gốc và các tài liệu quảng bá ban đầu, Bạch Lộc là diễn viên xếp thứ 3 (phiên 3), còn hai nam diễn viên Hầu Minh Hạo và Ngao Khuyển khi đó lần lượt được xếp vị trí số 1 và số 2 (phiên 1 và 2).

Tối 19/5, bộ phim “Hảo nữ vô song” có sự tham gia của Hầu Minh Hạo, Bạch Lộc bất ngờ xuất hiện trên trang đặt lịch xem trước của nền tảng Tencent Video. Động thái này lập tức gây chú ý, bởi đây là dự án phim đã bị “xếp kho” suốt 9 năm, nay mới có dấu hiệu được công khai quảng bá. Người trong ngành suy đoán, có thể bộ phim đang được xem xét lên sóng trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tencent Video cũng vướng tranh cãi vì điều chỉnh thứ tự vị trí của Bạch Lộc trong dàn diễn viên.

Nhưng Tencent đã nâng vị trí của Bạch Lộc lên thứ 2 và đẩy Ngao Khuyển xuống thứ 3.

Bộ phim được quay từ năm 2017, ban đầu lấy tên là “Tây du ký: Nữ nhi quốc”. Thời điểm đó Bạch Lộc mới vào nghề, chưa nổi tiếng, nên đất diễn cũng không nhiều.

Hành động của nền tảng Tencent bị nghi ngờ là lợi dụng độ hot hiện tại của Bạch Lộc để thu hút sự quan tâm của khán giả, nhưng đi ngược tinh thần hợp đồng ban đầu.

Sau khi tranh cãi bùng nổ, trang đặt lịch của phim đã nhanh chóng bị gỡ xuống, nền tảng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức giải thích lý do điều chỉnh. Người hâm mộ đồng loạt lên tiếng phản đối, yêu cầu tôn trọng thứ tự xếp hạng diễn viên như hợp đồng ban đầu và sửa lại thông tin.

Ngoài ra, việc “Hảo nữ vô song” có cơ hội lên sóng cũng khiến không ít khán giả lo ngại về chất lượng phim. Sau 9 năm, kỹ xảo và cách kể chuyện của phim bị cho là đã lỗi thời; hơn nữa đây còn là tác phẩm thuộc dạng “cải biên quá đà” từ danh tác kinh điển nên tiềm ẩn rủi ro kiểm duyệt.

Mặt khác, đất diễn của Bạch Lộc trong phim không nhiều, nếu phát sóng có thể khiến cô bị ảnh hưởng danh tiếng vì tranh cãi chất lượng phim. Một bộ phận cư dân mạng thậm chí cho rằng “cứ tiếp tục đắp chiếu còn hơn”.

Trong khi đó, fandom của Bạch Lộc đang kêu gọi mọi người thay vì tranh cãi về bộ phim cũ thì hãy hướng sự chú ý sang tác phẩm “Mạc ly” do Bạch Lộc đóng chính, dự kiến lên sóng tháng 6/2026. Đây là dự án lấy nhân vật nữ làm trung tâm với tên của Bạch Lộc được xếp đầu tiên trong danh sách diễn viên. Bạch Lộc sẽ thủ vai Diệp Ly - nữ chính trong câu chuyện báo thù và quyền mưu.

Bộ phim này được kỳ vọng là tác phẩm quan trọng có thể giúp sự nghiệp của Bạch Lộc bước sang giai đoạn mới.